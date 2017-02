El Padre Ángel a Risto: "No le echo la culpa a Dios de las desgracias que ocurren"

Nuevo domingo y como siempre, nueva entrega de ‘Chester In Love’, el exitoso programa de entrevistas que presenta Risto Mejide en el prime time de Cuatro. Esta vez el espacio ha contado con la visita del actor y cineasta Raúl Arévalo, el Padre Ángel, fundador de Mensajeros para la Paz, y también con la periodista Pilar Rahola. El tema de la noche, Dios y la Fe.

Una de las entrevistas más polémicas por tanto ha sido la del Padre Ángel, más aún después de las declaraciones de Sor Lucía Caram la semana pasada. El publicista le ha preguntado al sacerdote “por qué Dios deja que ocurran desgracias”, una pregunta que no ha sabido responder de forma concreta, “Eso mismo nos lo preguntamos a veces los que tanto decimos que creemos en Dios. Algunos quieren enseguida encontrar una causa de por qué existen las desgracias. Sé que Dios no está presente en esa culpabilidad que buscamos. Pero por qué suceden las desgracias es algo que no te puedo contestar”, expresaba.

No obstante, el padre ha reconocido que sí ha habido ocasiones en las que él mismo ha culpado a Dios de lo ocurrido, “cuando ves que mueren niños de cáncer o en terremotos como los de Chile sí llegas a cuestionártelo” añadía.

Además, el Padre Ángel relató una anécdota vivida en su visita a Cuba con Fidel Castro. "Me echó de Cuba por ir con una recomendación de Felipe González. Le vi que tenía coches y de todo y me dijo que me fuera, me expulsó en la primera frase", relataba.

Otro tema en el que ha ahondado Mejide con él ha sido acerca de la descendencia a raíz de Josué, un niño que rescató el religioso y que se ha convertido en su hijo prácticamente, “creo que es importante querer a alguien. Tener a alguien que te de pena irte porque lo dejas solo”, contaba.