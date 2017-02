Horario de la Super Bowl 2017: cómo ver online por Internet New England Patriots vs Atlanta Falcons

El NRG Stadium de Houston ya está preparado para acoger este domingo 5 de febrero la Super Bowl de 2017. Allí se enfrentarán los New England Patriots y los Atlanta Falcons en un partido que se presenta cargado de emoción y que contará, como cada año, con actuaciones de los artistas más relevantes. Si quieres consultar toda la información al respecto de horarios y las posibilidades que tienes para ver por Internet el duelo puedes hacerlo a través de esta información.

El partido se disputa a las 18.30 horas de Houston, siendo las 0.30 horas de la madrugada del domingo al lunes 6 de febrero de 2017 en España, 23.30 horas en Canarias. En este país se podrá ver en vivo y en directo esta Super Bowl de 2017 gracias a la plataforma Movistar +. Por consiguiente, se podrá hacer lo propio a través de la aplicación Yomvi para disfrutarlo a través de la Red.

CORRESPONDENCIA HORARIA: 00.30 horas en España (Madrid); 18.30 horas en Colombia (Bogotá), Perú (Lima) y México (DF); 20.30 horas en Brasil (Brasilia), Chile (Santiago), Uruguay (Montevideo) y Argentina (Buenos Aires).

Movistar + emitirá en exclusiva la Super Bowl de 2017 a través de sus canales #0 y Movistar Deportes 1. Otra posibilidad será seguir el evento a través del ‘Game Pass’ que pone a disposición el portal oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en su página web. Además, las redes sociales se mostrarán sumamente activas durante esta jornada.

Cabe recordar que la cantante británica Adele ha rechazado una propuesta para actuar en el descanso de la Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano (NFL), según informó la BBC.

En un concierto que ofreció durante el pasado agosto, Adele, de 28 años, reveló que los organizadores del evento deportivo y televisivo más importante de Estados Unidos, que en 2017 se celebrará en la ciudad de Houston (Texas), le preguntaron si podía cantar en el entretiempo.

"Lo primero de todo, no voy a actuar en la Super Bowl", dijo con rotundidad la cantante londinense sobre el escenario, en una filmación que un usuario subió a la página de YouTube.

"Además, ese espectáculo no tiene mucho que ver con la música. Y yo no sé bailar. Fueron muy simpáticos cuando me preguntaron, pero les dije que no", prosiguió.

"Lo siento. Quizá la próxima vez, después de mi próximo disco, que será de música dance. Quizá lo haga entonces", comentó Adele entre los vítores de los espectadores.

Sin embargo, la NFL y Pepsi, su patrocinador principal, han negado a través de un comunicado haberse puesto en contacto con la cantante para trasladarle esa oferta.

"La NFL y Pepsi son grandes admiradores de Adele. Hemos hablado con varios artistas sobre el espectáculo de la Superbowl; sin embargo, en este momento no hemos hecho ninguna oferta formal a Adele o a cualquier otra persona", indica la misiva."Estamos centrados en hacer el mejor espectáculo posible y anunciaremos todo a su debido tiempo", agregó.

El grupo británico Coldplay y los cantantes estadounidenses Beyoncé y Bruno Mars fueron los encargados de amenizar el entretiempo de la Superbowl de este año, que disputaron los Carolina Panthers y los Denver Broncos (10-24) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Si estarán otros nombres consagrados en esta Super Bowl 2017 que se disputa en Houston este domingo 5 de febrero de 2017. Los New England Patriots y los Atlanta Falcons se disputan el cetro mundial. De allí saldrá un campeón.