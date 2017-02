¿Comer mandarinas es bueno para la salud?

Dentro de una dieta equilibrada la fruta es una parte esencial de la misma. No cabe duda que para gustos existen diferentes tipos y sabores que completarán a los comensales más exigentes. Pero hay una fruta, la mandarina, que suele estar discriminada cuando ofrece beneficios muy interesantes para nuestra salud.

Al comer mandarina (o su vertiente más dulce la clementina) esta permite que su alto contenido en potasio haga que la presión arterial baje. Así se previenen accidentes cardiovasculares al permitir que nuestro corazón trabaje mejor al poder latir a un ritmo más correcto.

Si somos de los que nos preocupamos por el inevitable efecto del paso del tiempo en nuestras arrugas, la mandarina tiene una buena noticia. Mejora la piel debido a que es una fuente de vitamina C que nos defiende de los rayos UVA que dañan severamente nuestro organismo. Por lo que consumir diariamente mandarina ayuda en ese sentido.

Al igual que nos ayuda a reducir las posibilidades de padecer cáncer de hígado y combate el colesterol. Lo primero lo logra a través de la vitamina A que contiene y que a su vez hace que se modere la posibilidad de hepatitis C y lo segundo lo logra al actuar sobre el colesterol "bueno" y el "malo". El bueno lo aumenta y el malo lo reduce para mantener un equilibrio saludable.

Por último si estás pensando en mantener una dieta estricta que te haga tener el cuerpo que siempre has deseado, la mandarina contiene fibras que ayudan a que las dietas para adelgazar sean más efectivas. No solo eso, la mandarina hace que el cuerpo libere toxinas lo que desde el punto de vista saludable no hace más que redundar en buenas noticias.