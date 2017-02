Alla, la cirujana de 89 años que lleva a cabo 4 operaciones al día

No cabe duda de que Alla Levushkina es una mujer especial. Con 89 años sigue desempeñando su trabajo en un hospital de Rusia. Desde los 22, ejerce como cirujana y mantiene una pasión indudable por su oficio, hasta el punto de que en la actualidad lleva a cabo cuatro operaciones al día.

Si bien algunos pacientes desconfiaban de sus habilidades por su edad, ella, desde su metro y medio escaso, les ha demostrado que es una profesional descomunal

Alla trabajó durante 30 años en los servicios médicos aéreos, donde trataba a pacientes que vivían en las afueras de Rusia, y ahora ejerce en Ryazan. Según informa el portal Saja Kongsi, sus manos se conservan intactas y no tiene ningún tipo de temblor. Ella se autodefine como un “caballo de carreras” pleno de energía.

Si bien algunos pacientes desconfiaban de sus habilidades por su edad, ella, desde su metro y medio escaso, les ha demostrado que es una profesional descomunal. Así da fe Irina, una de sus pacientes: “Al principio no me fie demasiado porque era demasiado mayor, pero cuando me palpó con sus dedos, todas mis dudas se despejaron”.

En total, Alla ha llevado a cabo alrededor de 10.000 operaciones durante los 60 años de profesión y por ahora ni contempla la jubilación. “Ser doctora no es una profesión, es un estilo de vida. Si dejase de trabajar, ¿quién se va a encargar de las cirugías?”, explica al respecto.