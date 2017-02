Empleo, hospedaje gratis y llamadas sin coste a inmigrantes y refugiados

Donald Trump se está revelando como un extraordinario despertador de empatías y dinamizador de resistencias. Si hace apenas dos semanas lograba reunir en Washington a un millón de mujeres de distintas edades y razas en defensa de sus derechos y su dignidad, cuestionados abiertamente por el recién investido presidente de Estados Unidos, ahora son sus propios colegas, grandes empresarios, los que le plantan cara. Su controvertido veto a la entrada al país de inmigrantes y refugiados de siete naciones musulmanas –Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen– es, además de caótico, «una aberración». Así lo piensan no solo los fiscales generales de al menos dieciséis estados federados, sino también gigantes como Airbnb, Starbucks o Viber, que se han precipitado a replicar la medida con ofertas en firme de hospedaje gratis, empleo y llamadas sin coste a sus países para los damnificados por el último decretazo del dirigente platino.

La reacción con más eco la ha protagonizado la mayor cadena internacional de café del mundo. Fundada precisamente en Washington, a la sombra de la Casa Blanca, Starbucks ha anunciado la puesta en marcha inmediata de un plan para contratar durante los próximos cinco años a 10.000 de los 65 millones de refugiados reconocidos por las Naciones Unidas. Lo hará en el medio centenar de países donde tiene presencia. Así lo ha expuesto el presidente y director ejecutivo de la compañía, Howard Schultz, en una carta pública en la que declara sentirse «profundamente preocupado» ante el panorama que dibuja el nuevo inquilino del Despacho Oval.

«Vivimos en un periodo sin precedentes, un momento en el curso del cual la promesa del sueño americano ha sido puesta en cuestión», sostiene el directivo. Schultz abosga por «construir puentes y no muros», en alusión al que el mandatario republicano quiere completar en la frontera con México, país donde Starbucks suma 600 establecimientos y más de 7.000 empleados, y en el que, asegura, va a mantener su nivel de inversiones.

Es la respuesta más contundente suscitada en el sector empresarial tras la polémica orden ejecutiva en materia de inmigración dictada el pasado viernes por la Administración Trump, pero no la primera. Mientras que la ola de solidaridad ciudadana llenaba algunos de los principales aeropuertos del país, Airbnb daba un paso al frente. El director ejecutivo y cofundador de la web que ofrece alojamiento en dos millones de propiedades en 33.000 ciudadades de 192 países lo hacía a través de su cuenta personal de Twitter. «Estamos facilitando alojamiento gratis a refugiados y a cualquiera que no esté permitido en los Estados Unidos. Contáctenme si necesitan hospedaje urgente», escribía Brian Chesky. Horas después incluía un llamamiento a «todas las personas que puedan acoger a refugiados» para que accedan a un enlace de su web. «Cerrar aún más las puertas de nuestro país nos divide. Tratemos de encontrar modos de conectar a la gente, no de separarla», exhortaba a sus seguidores en la redes sociales.

Artistas contra Uber

La tercera gran compañía en tratar de contrarrestar los efectos de la política antinmigración de Trump ha sido Viber. La firma de mensajería instantánea anunciaba ayer que permitirá hacer llamadas gratuitas desde EEUU a los siete países afectados por el veto presidencial. «Está mal, como seres humanos, discriminar basándose en la religión o la nacionalidad», censuraba –también a través de los 140 caracteres– el director general de la multinacional japonesa, Hiroshi Mikitani. La empresa de servicios de internet, perteneciente al grupo Rakuten, será el próximo patrocinador del FC Barcelona.

Las críticas, las protestas y la indignación que está causando el suspenso de la entrada de refugiados y de la concesión de visados en Estados Unidos también ha sacudido a otros magnates. Mark Zuckerberg, el cerebro de Facebook, recordó vía Twitter al líder republicano que viven en «una nación de inmigrantes», empezando por él mismo y su esposa, originarios de Europa y Asia, respectivamente. Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, la poderosa plataforma de vídeo en ‘streaming’, fue más lejos y acusó al sucesor de Obama de tomar medidas «antiamericanas que nos duelen a todos».

La comunidad artística tampoco permanece impasible ante los últimos acontecimientos. Actores, músicos y personalidades del mundo del entretenimiento tachan la medida de xenófoba y se vuelcan en boicotear Uber, la conocida aplicación de movilidad. Su consejero delegado, Travis Kalanick, forma parte del grupo de asesores económicos de Trump.