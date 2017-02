Llama a la policía para quejarse del alto precio de la marihuana

La policía está para ayudar al ciudadano a que los problemas que surjan se puedan resolver. Problemas de diversa índole que requieren de la atención de un agente de la autoridad. Pero no todos los problemas tienen cabida para la policía, como no lo tuvo la idea de una mujer australiana. La señora tuvo la idea de llamarles para quejarse del precio de la marihuana.

El insólito acontecimiento ha tenido lugar en Australia donde el consumo de la marihuana no es legal. Allí la mujer descolgó su teléfono para llamar a la policía y denunciar que el precio al que le habían cobrado la droga era demasiado caro. Que su distribuidor se había pasado con él. Al menos la curiosa denunciante tuvo la rapidez de no dar más datos para no quedar expuesta ante los agentes.

Pero fruto de esta curiosa denuncia, la policía australiana ha publicado en Facebook la historia para ilustrar lo que no se debe hacer ni por consumo ni por participar en actividades ilegales y hacer partícipe de ellas a la policía. El texto que acompaña al post está redactado además en un tono irónico que redunda en lo insólito de la llamada.

“Completamente ofendida, pidió a la policía que investigara el precio ‘descabellado’ de la marihuana que le estaba cobrando su traficante. Cuando preguntamos por más detalles, la mujer colgó. Si conoces a un traficante que te esté estafando, llámanos, estaremos encantados de ayudarte“ explica la policía en su post.