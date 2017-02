Las 3 frases que nunca debes decir a tu pareja

La psicóloga Alexandra Solomon ha publicado recientemente un artículo en el que señala exactamente a tres frases que nunca deben ser intercambiadas por una pareja. El mismo, difundido por el portal ‘Psychology Today’, recoge que el cerebro humano actúa como “velcro” para la negatividad y teflón para la positividad”. Eso quiere decir que se retiene con mayor frecuencia los aspectos negativos.

Por ello, recomienda evitar ciertas frases para no generar un malestar en la mente de la pareja. Exactamente habla de tres que generan un desgaste y que podrían desembocar en la conclusión de una relación. Son las siguientes:

1- “Si me quisieses, harías”: La respuesta fácil es, “si me quieres, no deberías pedirme…”

2- “¿Por qué esto ya no es lo que era antes?”: Según la doctora, es una realidad que el amor cambia con el tiempo. Volver a lo anterior es un “cuento de hadas”. Por ello se recomienda hacer cosas “de los viejos tiempos”.

3- “Te estás comportando como tu madre”: Solomon la señala como un craso error ya que pone a la defensiva inmediatamente a la otra persona. Es preferible explicar qué comportamiento molesta en lugar de hacer referencia a personas del exterior.