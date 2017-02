¿Por qué el tiempo de hoy, 2 de febrero, marcará el del resto del año?

Este jueves, 2 de febrero, entramos en el ecuador del invierno, por lo que queda exactamente la mitad de la estación invernal por superar. Justo los mismos días que han pasado desde que se inició el invierno, para que llegue la esperada primavera.

Desde hace siglos, los agricultores se fijaban en el tiempo que hacía el 2 de febrero, puesto que les permitía hacer una predicción muy fiable, para saber si podían o no iniciar la siembra. Muestra de ello es un refrán que ha quedado registrado en la memoria popular: “Si por la candelaria plora [llueve], ya está el invierno fora. Y si no plora, ni dentro ni fora. Pero si da en reír [hacer sol], el inverno por venir. Y si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar”.

Y según las predicciones meteorológicas para este jueves, el 2 de febrero, día de la Candelaria, lloverá prácticamente en todo el país. Esto significa, según la sabiduría popular, que lo peor del invierno ya ha pasado. Por este motivo, y basándose en la tradición agrícola, durante los primeros días de febrero se celebran en distintos lugares “la fiesta de las candelas” o “el triunfo de la luz”.

En Tenerife, por ejemplo, se celebra la Candelaria bendiciendo velas y guardándolas después en casa para alejar las tormentas. Pero España no es el único lugar en el que se celebra algo parecido para anunciar el fin del invierno. En Estados Unidos es la marmota llamada Phil la que predice el tiempo el día 2 de febrero en la famosa “fiesta de la marmota”.

En nuestro país, las cigüeñas hacen la misma función que Phill. Tal y como afirma otro refrán que reza “por San Blas (día 3) la cigüeña verás, y si no la ves mal año es”, estas aves migran al norte justo cuando el invierno empieza a remitir.