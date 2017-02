Predicción del horóscopo de hoy viernes 3 de febrero: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 3 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy quizás sientas la necesidad de recibir algo más de atención y ayuda de un ser querido. Es muy posible que una situación que involucra a alguien muy cercano esté borrando las líneas de la realidad y te resulte difícil saber exactamente qué te interesa. El equilibrio es una lección importante para aprender en el día de hoy. Tal vez haya una lección que necesitas aprender sobre la comprensión de tu ser interior.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Asegúrate de ser realista en lo que se refiere a la salud. Quizás estés evitando el chequeo anual en el consultorio médico porque sientes un miedo tremendo de lo que te pueda decir. Recuerda que el mantenimiento preventivo es crucial para mantenerse saludable. No te engañes pensando que el café y las masas constituyen un buen desayuno. Presta más atención a esta parte de tu vida.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Generalmente la gente que comparte tu Signo Solar se caracteriza por ser la creadora en este mundo. Hoy eres más consciente que nunca que todo lo que crees debe tener un propósito, por lo tanto aplícalo a lo que estés creando en este momento. Las energías celestiales en juego te ayudarán a darte cuenta de que el mundo necesita demasiado a los creadores como para que centren su energía a merced de sus egos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

La energía de hoy crea cierto sentimiento potencial de holgazanería. Quizás verdaderamente tengas ese sentimiento de serenidad. No te dejarás atrapar por las tensiones del día. Te resultará más fácil dejar pasar pequeños inconvenientes. Este quizás no sea el mejor día para impulsarte a hacer cosas porque no tendrás demasiada energía. Será mejor concentrarte en tareas menores como poner en orden tus documentos o algo por el estilo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Aquellas personas que creían que eras alguien infantil e introvertido tal vez hoy se lleven algunas sorpresas. En especial porque la fuerte influencia que proviene de la configuración planetaria de hoy indica que tienes extrema preocupación por el bienestar del mundo que te rodea. Era hora de que se dieran cuenta que también puedes tener un gran corazón.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hay algo en el aire que te ayudará a desarrollar la conciencia que tienes del mundo que te rodea. Las energías celestiales que están en juego hoy te enseñan las clases de lecciones que les preocupan a todos. El semblante del día te hará meditar acerca de tu comportamiento a veces egoísta. Aléjate de tu trabajo por un tiempo y reflexiona acerca de estas cuestiones.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy quizás sientas que tienes una gran fuerza en tu interior. Los planetas y su influencia pueden ayudarte a comprender algunas verdades fundamentales. Hoy te sentirás como si tuvieras a un hombre sabio a tu lado durante todo día. Si eres capaz de mantenerte con la mayor pureza y verdadera seguridad personal, nada podrá detenerte.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Te interesan las novedades y tal vez hasta utilices esta característica tuya para progresar en tu carrera. La configuración celestial de hoy indica que quizás sientas inspiración por otras personas que también buscan innovación en la vida y quienes no están satisfechos con su posición en la sociedad. Esta podría ser la gestación de un grupo que se dedica al cambio social o algo por el estilo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Ahora tienes la oportunidad de incorporarle una gran cantidad de energía creativa a tu vida. Bríndale a tu lado femenino algo de amor de tu mundo de fantasía. Cuanto más integres tus sueños y emociones, más éxito y prosperidad tendrás. El aspecto en juego hoy te está ayudando a conectarte con tu naturaleza artística. No te resistas a la tentación de vivir la vida en las nubes.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy no te dejes atrapar por mundos ajenos de fantasía. Si quieres que las cosas se hagan, lo mejor será que confíes en ti. Lo importante es no engañarte a pensar que todo está bien, cuando en realidad no es así. El aspecto celestial de hoy quizás cree nubes que oscurezcan la verdad de la situación. Haz todo lo posible por traspasar este manto de niebla y poder llegar al fondo del asunto.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Amigos y vecinos jugarán un papel importante en tu día. Fíjate el objetivo de interactuar con la mayor cantidad de gente posible. Recuerda que tu destino es ser feliz. Conversa sobre cosas maravillosas por venir en lugar de las tragedias del pasado. El panorama astral de hoy te está recordando que la fantasía ocupa un papel importante en la vida y que ayuda a que la dura realidad sea algo más llevadera.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy es un buen día para que manifiestes tus emociones. Tu estado de ánimo general está en ascenso y quienes te rodean desean verte alegre. Quizás tengas una actitud más frívola que de costumbre, pero puedes usar esto a tu favor. Los astros te extienden una invitación a volar más alto, hacia las nubes para que veas lo que el cielo puede ofrecerte.

