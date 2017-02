Le cortan la luz a un anciano porque su cuidadora la pirateaba y se quedaba el dinero

No pagaba la luz desde 2013, pero José no lo sabia. La cuidadora que se encargaba de él decidió engancharse a la luz del vecino y quedarse con el dinero. Ahora hay una denuncia contra ella pero no saben dónde está.

José, de 83 años, viudo, enfermo y con un 40 % de visión ha estado viviendo 15 días sin electricidad y su salud se ha deteriorado. Tiene una deuda de 2.500 euros y con su pensión de 700 euros es imposible pagarla.

El Ayuntamiento de Alicante se ha hecho cargo de todo: hace 5 días se aprobó una ley para paliar y reducir la pobreza energética a hogares considerados vulnerables como el de José.