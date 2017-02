Predicción del horóscopo de hoy jueves 2 de febrero: los signos zodiacales

Los astros de nuevo deparan emociones fuertes para esta jornada, tal y como puedes apreciar en estos pronósticos. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 2 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Este es el tipo de día en el cual podrás flotar como en un sueño que hayas tenido durante la noche. Este estado te aparecerá inesperadamente en ciertos momentos del día, en fragmentos. ¿Sabes cómo escuchar a tu ser interior y tus humores? Si te conectas con algunos de estos aspectos profundos de tu ser te dará la sensación de estar en un estado de fragilidad. La energía del día te obligará a meditar sobre la cuestión.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

El aspecto astral en juego hoy podría colocarte en un estado de ánimo de reflexión. Podrías estar pensando en varias elecciones que has realizado. A veces te preocupas demasiado por cosas que has dicho o hecho. Te preguntas si hubiera sido mejor tomar otro camino. No te cargues de preocupaciones o remordimientos. Pronto vivirás tantas aventuras maravillosas que el pasado quedará donde pertenece: en el pasado.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Los seres nacidos bajo tu Signo Solar son a veces bastante lentos para actuar aunque se les dé una ventaja oportuna. Algunas personas de otros signos reaccionan de vez en cuando, pero tú les llevas la delantera por 3 o 4 años, ¡o más! Este día es un buen momento para concebir planes a largo plazo. Es un día para pensar en el futuro.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El aspecto en juego de hoy intensificará tu talento creativo. Los demás notarán tu aptitud hacia lo artístico. Si tienes la oportunidad de mostrar alguna pieza de arte, escrito o diseño gráfico, no esperes hasta mañana: ¡hazlo hoy! Quizás tengas la oportunidad de aplicar ese talento en tu trabajo. Permite que los demás conozcan la belleza de tus ideas. Mereces que te reconozcan por tu visión única del mundo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy podrías tener la oportunidad de causar una fuerte impresión en alguien. Quizás tengas una entrevista. Quizás estés buscando un nuevo empleo, o tratando de seducir a una potencial pareja. No temas echarles una mano a tus considerables encantos. Te resultará fácil expresarte de modo osado y dinámico. Las energías positivas de hoy te iluminan para que pidas lo que deseas y transmitas una imagen de confianza.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy deberás cuidar tu boca antes de hablar. Mientras los astros estén alineados en esta configuración, podrás sentir algo de impulsividad y tensión. Trata de no hablar con brusquedad ni de ofenderte por lo que digan los demás. Tus nervios podrían responder de modo exagerado. Para relajarte a lo largo del día, respira profundamente o medita. Maneja tus estados de ánimo con cuidado y todo saldrá bien.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Dado el aspecto celestial del día, te sentirás de muy buen ánimo. Sentirás alivio de las recientes presiones. Es un buen día para mantener un paso relajado y dejar que la inspiración se reúna contigo. Por la noche, podrías disfrutar de la compañía de algunos buenos amigos. Comparte historias divertidas de las cosas que te han estado sucediendo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es posible que sientas que el rumbo que has tomado es bastante poético pero al final, un poco fuera de foco. Generalmente es el caso de las personas con tu Signo Solar. La configuración astral de este día te aportará perspectiva, lo cual no te resulta muy común. Quizás podrías intentar poner por escrito en qué lugar de tu vida te encuentras...

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy, posiblemente te sientas imparable. Tu Signo Solar tiene premoniciones a largo plazo a causa de la energía celestial del momento, la cual le otorgará un gran grado de organización a tu ya de por sí autoritaria figura. Establecerás tus fechas de entrega, lo que digas será clarísimo y también lo serán tus observaciones. ¿Quién será capaz de hacerte equivocar?

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tu intuición tendrá muchas cosas que decirte acerca de lo que has estado pensando pero que no has puesto en acción. La energía celestial de hoy te empujará en la dirección correcta para acelerar y resolver tus ideas. Aprovecha este día expresando lo que piensas, o explicando con calma tu diferencia de opinión, tus relaciones serán mejores.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El fuego de tu ascendente probablemente te esté incentivando a perseguir tus objetivos sin rodeos. ¿Pero cómo arreglas tus objetivos? ¿Está tu naturaleza profunda de acuerdo con tu plan de acción? ¿Tomas decisiones apresuradas con respecto a tu vida amorosa? Hoy te harás preguntas de este estilo... Tendrás inspiración para pensar en estas cosas.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.