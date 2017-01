Prohíben la distribución de utensilios de plástico

La ciudad de Delhi ha introducido una novedosa medida que pretende reducir la contaminación de la capital del país asiático. Se trata de una prohibición de la distribución de objetos de plástico de usar y tirar que ha formulado el 'National Green Tribunal' (NGT).

Según los medios del país, como el 'Times of India' , el país es responsable de la asombrosa cifra del 60% de los plásticos que son tirados a los oceános del mundo cada año.

Esta medida legal ha sido la consecuencia de las insistentes quejas por las quemas ilegales de plástico en tres de los vertederos de la ciudad, y que deberían funcionar como plantas de energía obtenida de residuos. Estas acciones han generado numerosos problemas de contaminación del aire en la ciudad.

Por su parte, el gobierno de Delhi tomará medidas para el uso responsable y almacenamiento de los residuos plásticos. Asimismo, el tribunal ha afirmado que "todas las corporaciones, y otras autoridades públicas, incluyendo al propio gobierno local han recibido directivas a tomar medidas inmediatas para la reducción y la utilización de los residuos vertidos", añadió el portavoz del Tribunal en declaraciones a 'The Independient'.

No es el primer país en llevar a cabo una medida de estas características. En 2015, Francia puso en vigor una normativa similar por la que los cubiertos de plástico. No obstante, no será hasta el 2020 que se exigirá que estos utensilios sean producidos en un 60% con productos de origen biológico.