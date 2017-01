Lauren, la niña que vivió 6 años encerrada en un armario

El caso de Lauren Kavanaugh conmocionó al mundo, hace quince años fue rescatada con vida y en situación de desnutrición y maltrato del interior de un armario en el que había permanecido aproximadamente seis años tras ser encerrada por su madre y su padrastro en él desde los dos hasta los ocho años por ser “mala”.

Cuando fue rescatada de este armario, en el que tenía que hacer todas sus necesidades, además de las discapacidades físicas, perdió lecciones sobre el desarrollo emocional. Muy pocas veces salió del armario y cuando lo hacía no era para algo bueno, ya que asegura que la sacaban para abusar sexualmente de ella, “Me sacaron del armario para tener sexo conmigo. Me ataban a la cama y me violaban hasta que hubiese sangre por todas las sábanas. Cuando terminaron conmigo, me golpearon y me tiraron al armario", expresaba.

Su calvario terminó en 2001 cuando el propio padrastro reveló a un vecino la situación como venganza contra la madre de la niña porque empezó a reunirse con otros hombres.

Ahora, la niña se ha convertido en una joven de 23 años que lucha día a día contra la depresión e intenta dejar de lado su traumático pasado, “'Mi vida ha sido bastante dura. He estado luchando mucho. Ya casi no duermo. Mi ansiedad es terrible. He intentado suicidarme más de 30 veces”, explicaba.

Su mayor apoyo actualmente es su pareja, Janae, quien explicó la terrible situación que vive, “Si estamos en algún lugar que no tiene un armario, ella va a la ducha, enciende el agua caliente y duerme allí. Ha luchado con las drogas y la adicción al alcohol, la depresión severa e incluso hizo que estrellara el coche agarrando el volante”, expresaba de Kavanaugh.