El extraño 'huevo rosa' que desconcierta a la Red: ¿sabes qué es?

La fotografía de un objeto cotidiano ha generado un enorme debate en las redes sociales, desconcertando a un gran número de personas. Todo comenzó cuando la bloguera Selena Faye publicó la instantánea del objeto en su cuenta personal de Twitter.

Junto a la imagen, la bloguera comentaba lo siguiente: "Enviad a vuestro novio (o amigo) esta imagen y preguntadle '¿Qué es esto?'. Subid a la web un pantallazo con su respuesta".

Las respuestas al 'tuit' generaron la risa de muchos usuarios de la red social, ya que, entre ellas, se encontraban las que lo definían como un 'huevo rosa', 'relleno para el sujetador', 'un tampón' o 'una nariz de payaso'.

Si quieres saber de qué se trata realmente pincha aquí.

Ok, send your boyfriend (or male friend) this pic asking him "what is this?" Screenshot his response and reply under here