El sencillo ejercicio físico que te ayudará a ser feliz

Que el ejercicio físico es bueno y necesario para la salud es de sobra conocido, pero que además esa actividad puede ayudar al cerebro a mantener una actitud positiva y generar satisfacción es lo que acaban de demostrar unos científicos de la universidad inglesa de Cambridge.

Los investigadores tomaron una muestra de 10.000 personasa las que entrevistaron a través de una aplicación móvil. Las preguntas que lanzaba esta aplicación al usuario de forma intermitente iban relacionadas en torno a la satisfacción personal y a su estado anímico. Después de responder a varias preguntas se cuestionaba sobre la actividad que estaba realizando: si andaba, estaba sentado o corrido. La aplicación recoge la información como la velocidad , los pasos o la posición del cuerpo. Con todos estos datos los investigadores pudieron comprobar que cualquier ejercicicio, aunque sea muy suave, está relacionado con estados de ánimo más positivos. Los entrevistados daban información acerca de sentirse más felices y satisfechos si hacían algo diferente a estar sentados, o tirados en el sofá.

En la mayoría de los casos, la actividad era pasear, lo que no implica que ejercicios físicos más activos no tengan las mismas consecuencias para nuestro cerebro. El mecanismo que hace que esta sensación de bienestar sea posible es el sistema de recompensa. La liberación de estos neuromensajeros puede producir sensación de satisfacción, felicidad y hasta euforia. Aunque este estudio de la Universidad de Cambridge no ha presentado este análisis teniendo en cuenta el aspecto neurofisiológico, otros estudios previos demuestran que el cerebro también genera endorfinas con el ejercicio moderado, aunque en una menor concentración.

Así que, si te da pereza correr, ir al gimnasio o practicar cualquier deporte, ten en cuenta que salir un simple paseo a solas o en compañía tiene buenos efectos para tu salud física y mental.