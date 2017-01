Cómo socorrer a alguien si se quema, se atraganta, se desangra o tiene un infarto

La Organización Mundial de la Salud habla de estos pequeños accidentes no resueltos como de la «plaga silente» del siglo XXI, y en la Unión Europea son ya la cuarta causa de muerte. En casa, en la oficina o en la calle es posible seguir un protocolo ante una emergencia. Recuerde estas siglas: P. A. S. Proteger, alertar, socorrer.

Cómo socorrer a alguien si… se quema

Ante quemaduras producidas por fuegos o por químicos solemos cometer errores que agravan, en lugar de aliviar el mal.

Qué hacer

Elimine la causa. Si la ropa comienza a arder, evite que el afectado corra y enróllelo con una manta o abrigo y hágale rodar por el suelo. No quite la ropa al herido, especialmente si se encuentra adherida a la piel. A no ser que la causa sea un agente químico: en este caso, el daño será proporcional a la exposición del componente químico que haya producido la lesión. Quite la ropa y lave con abundante agua.

