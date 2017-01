Despiden a 4 policías por reírse de una joven que había sido violada

Cuatro agentes de Policía de Northamptonshire, Inglaterra, han sido despedidos de sus cargos después de ser denunciados por una joven por reírse y burlarse de ella mientras les relataba cómo había sido víctima de un abuso sexual.

Según el diario Metro, la chica fue violada por un hombre que incluso orinó encima de ella, por lo que inmediatamente llamó a la Policía para denunciar el hecho que había causado un trauma en ella.

Sin embargo, esta llamada solo hizo que se sintiera peor. "Los nueve minutos que duró la conversación fueron una tortura para mí. No podía dejar de llorar y temblar. Nunca podré volver a confiar en la policía y nunca lo perdonaré. Me siento rota e impotente y todo por culpa de la Policía, la gente que esperaba que me ayudase a encontrar la justicia", expresaba.

Al parecer, durante la llamada los agentes bromearon con la situación que la joven les estaba comentando, hicieron comentarios despectivos y se reían continuamente.