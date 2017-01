Las 10 claves del vídeo sobre los 'millennials' que se ha hecho viral

Un vídeo ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales de todo el mundo. Se trata de una entrevista realizada al escritor y motivador Simon Sinek en el programa 'Inside Quest', de una plataforma que promueve el autoconomiento y el liderazgo y que estuvo en marcha entre 2015 y 2016. Sin embargo, ha sido ahora cuando esta entrevista ha alcanzado a través de Facebook más de 10 millones de visitas.

La razón por la que es tan compartido es porque Simon Sinek da las claves de la generación conocida como los 'millennials'. Aquí van las 10 más importantes que se extraen de este vídeo:

1. Los 'millennials' nacieron alrededor de 1984.

2. Fueron educados con una estrategia que el autor de libros como "Together Is Better: A Little Book of Inspiration", considera ''fallidas". Esto es porque según Sinek, los padres de estas personas les hicieron creeer que eran especiales y que se merecen todo.

4. Pero el mundo real no es así y esto ha creado que sea una generación frustrada y con una baja autoestima.

5. Además, Sinek señala a las redes sociales como una de los principales males de la generación debido a que funcionan como una droga. La sensación de bienestar o de recompensa que genera un mensaje o un 'me gusta' en Facebook o Twitter procede de que estimula el cerebro generando dopamina, la misma parte del cerebro es estimulada por el alcohol.

6. Esta sensación de gratificación se produce de forma inmediata por lo que en la vida real esperan que las recompensas o reconocimientos también sean inmediatos.

7. Las redes sociales y la adicción a éstas hacen que los 'millennials' no cultiven auténticas amistades. Según el escritor, los jóvenes reconocen que no pueden contar con sus amigos en determinados momentos.

8. No tienen paciencia para cultivar no sólo la amistad, también el amor, la alegría o la autoestima.

9. Esto provoca que las personas de esta generación tengan difícil encontrar satisfacción personal.

10. Simon Sinek también culpa en gran medida a las corporaciones y a un mal liderazgo que empeoran la cuestión.

Si quieres ver la entrevista completa a Simon Sinek puedes hacerlo aquí.