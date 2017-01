La excusa de una conductora multada por exceso de velocidad da la vuelta al mundo

La historia de esta mujer ha dado la vuelta al planeta, después de que alegara una curiosa excusa para evitar pagar una multa por exceso de velocidad. Al parecer, la conductora fue 'cazada' a 127 kilómetros por hora en una zona que estaba limitada a 110.

El suceso tuvo lugar en Australia, y ha sido hecho público por la policía de Three Spring en su cuenta personal de Twitter, donde ha adjuntado una imagen de la reclamación, realizada el pasado 23 de enero.

"El viento me empujaba", fue lo que escribió la mujer en el apartado de justificaciones para evitar pagar la multa de 186 euros (200 dólares), a lo que la policía añadió "Y la excusa del día es para...".

And excuse of the day goes to... #hubhug#fb@MingenewPolpic.twitter.com/hOVRQpXgZB