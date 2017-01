El casete vuelve con fuerza a España

El casete, lejos de ser cosa del pasado, ha regresado con fuerza, hasta el punto de que las ventas de este formato subieron un 74% en 2016, respecto al año anterior, con 129.000 unidades vendidas.

La culpa la tiene, en parte, la película «Guardianes de la galaxia». En ella, Peter Quill escucha una selección de canciones creada por su madre, titulada «Awesome Mix Vol.1». El merchandising del filme incluía la banda sonora en formato casete, de la que el año pasado se vendieron 4.000 unidades, según datos de Nielsen.

Cantantes como Justin Bieber, The Weeknd, Eminem y Prince también han aportado su granito de arena al incremento de las ventas

Desde el lanzamiento de «Guardianes de la galaxia» en 2014, se han vendido 11.000 unidades de casete de la banda sonora que, además, se presenta con la misma estética que el casete de Star Lord. Con la segunda parte (se estrenará en abril de 2017), y el «Awesome Mix Vol.2» en el horizonte, las ventas de este formato de grabación musical pueden incrementarse aún más.

Es sólo un ejemplo de la fiebre que parece desatar el casete en los últimos años. Cantantes como Justin Bieber, The Weeknd, Eminem y Prince también han aportado su granito de arena al incremento de las ventas. Bieber, con su «Purpose», vendió mil unidades de casete, las mismas que el álbum «Beauty Behind the Madness», de The Weeknd. Por su parte, «The Slim Shady», de Eminem, vendió 3.000 unidades, y «Purple Rain», de Prince y The Revolution, alcanzó las 2.000 unidades.

El resto de las ventas se realizaron online (55.000 unidades), en vendedores independientes (42.000 unidades) y cadenas y grandes superficies (6.000 unidades). En líneas generales, el consumo de música creció un 3%, con incremento de 76% de las plataformas de música bajo demanda y la descarga de 723,7 millones de canciones.