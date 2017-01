Una de las primeras exiliadas de Estados Unidos elige España para huir de Trump

El pasado viernes, Donald Trump tomó posesión de su cargo como Presidente de los Estados Unidos, ante la protesta de miles de personas en todo el mundo, que no conciben que una persona como Trump pueda llegar a dominar la primera potencia mundial. Es el caso de Marsha, una estadounidense que ha decidido abandonar su país y mudarse a España para huir de lo que se le viene encima al país americano.

“Sí, ¡me voy a España y estoy emocionada! Me voy de Estados Unidos porque visité España en primavera y pasé unos días estupendos y cuando volví, me di cuenta de que no quería estar más aquí”, ha dicho esta decepcionada estadounidense en el programa de Antena 3 Espejo Público.

Esta primera exiliada del gobierno de Donald Trump cuenta que se ha enamorado de nuestro país, por su cultura, su clima, la gente, la comida y el vino. Además, asegura que ha descubierto muchas razones para no vivir en Estados Unidos, después de la decepcionante victoria de Donald Trump. “Conseguí mi visado, hace 3 o 4 semanas, y llegaré a España el 8 de marzo”, asegura tajante a la vez que emocionada.

Después de las elecciones estadounidenses, Marsha entendió que los problemas de su país se agravarían en cuestión de meses. “Aquí hay muchos problemas: muchas personas locas llevan pistolas y no parece que nadie haga nada al respecto o que les permitan hacerlo”, explica en el programa de Susanna Griso.

“Creo que Donald Trump no está, en absoluto, capacitado para ser presidente. No es mi presidente. Es un hombre ignorante y con un espíritu malvado. Está incentivando el odio, el racismo, la misoginia y la homofobia, cosas que están enteramente en discordancia con los valores básicos de América”, continúa.

Para Marsha, América se encuentra en uno de los puntos más bajos de su historia. “Lo más interesante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que somos verdaderamente dos realidades paralelas, porque sitios como Santa Fe, México, Los Ángeles o California están en una burbuja liberal”. No obstante, Marsha añade que existen lugares como Texas en los que están encantados con la elección de Donald Trump como presidente del Gobierno. “Ellos no interactúan con la burbuja liberal y la burbuja liberal no interactúa con la burbuja conservadora. Así que somos realmente dos naciones”, concluye.