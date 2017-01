Comprueba qué canción era número 1 el día que naciste

Ya puedes comprobar qué canción era número 1 el día que naciste gracias a la web Playback.fm, que recopila los temas más destacados de cada día de las últimas décadas.

Si quieres saber qué tema era el más destacado del día de tu nacimiento, basta con pinchar en este enlace e introducir tu fecha.

Si nos fijamos en algunas personalidades famosas, Playback.fm nos desvela que 'You Belongs to me' era el tema número 1 el día que nació Putin, mientras que 'The Gypsy' lo era el día que nació Trump y 'Pennies From Heaven' destacaba cuando el Papa Francisco vino al mundo.