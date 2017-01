La polémica medida con la que Islandia reduce el consumo de alcohol y drogas en menores

Reikiavik, capital de Islandia, presentaba hace algunos años un panorama desolador: grupos de adolescentes dando rienda suelta a su actitud desinhibida a consecuencia del alcohol y las drogas. Pero en la actualidad, la ciudad nocturna se presenta de manera muy diferente, gracias a las medidas que las autoridades islandesas han puesto en marcha para acabar con esta lacra.

Según un reportaje de Mosaic Science, en el año 1998, un 42% de los jóvenes de entre 15 y 16 años bebía alcohol, un porcentaje que se ha reducido en 2016 hasta el 5% de los adolescentes. Pero alcohol no es la única sustancia cuyo consumo se ha reducido, y es que el consumo de tabaco en jóvenes de esta edad se ha desplomado del 23 al 3%.

Estos datos son el resultado de un estudio realizado por el psicólogo estadounidense Harvey Milkman, el también psicólogo islandés Gudberg Jónsson y la socióloga Inga Dóra Sigfúsdóttir, a partir del cual solicitaron la ayuda del Estado, para combatir el estrés y la ansiedad que llevaba a los jóvenes a consumir alcohol y tabaco.

Las medidas que las autoridades tomaron consistieron en la implicación de los padres en la relación de sus hijos con el colegio y el fomento del deporte, la música y las actividades extraescolares. Además, lograron establecer un toque de queda para los menores de 16 años (las 10 de la noche en invierno y las 12 en verano) y prohibieron la publicidad de alcohol y tabaco.

Los resultados de este proyecto, llamado ‘Youth in Iceland’, han sido tan exitosos que se han empezado a extender por Europa bajo el nombre ‘Youth in Europe’. No obstante, antes de aplicar las mismas medidas, cada país debe realizar estudios locales para conocer los hábitos de sus adolescentes.