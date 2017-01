3 alimentos que no debes comer con el estómago vacío y otros 3 que sí

Los expertos en nutrición aseguran que el desayuno es la comida más importante del día, ya que nos aporta la energía necesaria para afrontar las actividades que realizaremos durante todo el día. Además, pasamos muchas horas sin comer desde la cena hasta el desayuno y nuestro organismo necesita nutrientes.

No obstante, existen algunos alimentos que los nutricionistas recomiendan no consumir con el estómago vacío, puesto que pueden ser nocivos para la salud. A continuación, algunos de los alimentos que no debemos comer en el desayuno y otros que sí.

Alimentos que no debemos tomar en ayunas:

- Tomates: aumentan la acidez en el estómago

- Cítricos: Los zumos de frutas cítricas pueden provocar irritación en el estómago

- Bollería: la levadura que contiene irrita el estómago

Alimentos que sí podemos consumir en el desayuno:

- Avena: fabrica una capa en estómago que lo protege

- Arándanos: sus beneficios aumentan si se consumen en el desayuno

- Cereales integrales: son adecuados para el desayuno por la energía que aportan