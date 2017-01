Salvan la vida de su hijo por no hacer caso a los médicos

Nicola Carpenter ha protagonizado las portadas de numerosos medios durante esta semana al conocer su emocionante historia, ya que la joven consiguió salvar la vida de su pequeño hijo gracias a la insistencia y a ‘desobedecer’ varias veces las indicaciones del equipo médico que lo había tratado.

Todo comenzó cuando un día le realizó un masaje a su pequeño Alec y descubrió que el menor tenía un pequeño bulto en la pierna. Inmediatamente acudió junto a su esposo a un hospital para que trataran al niño.

Sin embargo, el médico aseguró que no era “nada de qué preocuparse”, por lo que se marcharon algo más tranquilos, tal y como recoge Mirror. No obstante, a los pocos días el pequeño comenzó a mostrar nuevos bultos alrededor del cuerpo, por lo que ambos lo llevaron a nuevos médicos que de nuevo insistieron en que no había ningún problema con el pequeño e incluso uno de ellos llegó a acusarles de ser “demasiado protectores”.

El problema se fue complicando, ya no solo eran bultos lo que tenía el menor, habían empezado a aparecer unos pequeños moratones alrededor de sus ojos que no gustaron nada a la progenitora del menor.

Así, llevaron al pequeño al Hospital Ipswich, donde un doctor le sugirió erróneamente que el niño padecía neurofibroma, una enfermedad que acorta la vida y que causa tumores en el tejido nervioso. Pero nada más lejos de la realidad, tras visitar a un oncólogo por voluntad propia, este les confirmó que el menor padecía neuroblastoma, por lo que finalmente el niño ha recibido quimioterapia para poderle ser extirpado el tumor y ahora está sano.