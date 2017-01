El alma rebelde de Giorgio Armani

A sus 82 años, Giorgio Armani sigue siendo el mejor embajador del 'Made in Italy'. Puede que el estilo del modisto más rico del mundo se haya quedado algo clásico, pero nadie le discute su carácter visionario. Ahora que triunfan las creaciones sin género, el italiano diluyó hace ya cuatro décadas la separación de los conceptos masculino y femenino. «Introduje ligereza en el vestir del hombre y fortaleza en el de la mujer», recuerda. Formado en los talleres de Nino Cerruti, Giorgio se independizó pronto y empequeñeció a su maestro. Convirtió su etiqueta en la firma más deseada de Hollywood en un tiempo récord. 'American Gigolo', protagonizada por Richard Gere, le puso en la rampa de lanzamiento internacional. El 'Power Suit', invento con el que enfundó trajes masculinos e hizo más poderosas a mujeres influyentes como Julia Roberts, Jodie Foster, Emma Thompson y Cate Blanchett, ratificó su condición de estrella.

40 años después de la creación de su marca, Armani mantiene su espíritu rebelde. Si bien ha cedido a las presiones de la moda y se ha comprometido a prescindir del uso de pieles en sus colecciones, el octogenario creador tiene claro que la fórmula del 'see now, buy now' (lo veo, lo compro ahora) no va con su estilo. «Responde únicamente a una necesidad de marketing. Mantengo mi creencia de que crear belleza requiere su tiempo y es la opinión de casi todos los diseñadores italianos y franceses», explicó a la revista 'Vogue'.

Habrá que ver si otros diseñadores siguen el ejemplo de Armani. Si algo ha demostrado a lo largo de todos estos años, es su extraordinario olfato para los negocios. Pocas veces ha errado en el tiro. Cerró 2015, el último ejercicio fiscalizado hasta la fecha, con unos ingresos de 2,6 billones de euros, un 4,5% más que el anterior. Armani, que en los últimos tiempos ha empezado a huir del frenesí de la ciudad para refugiarse en su familia, es una amenaza para las nuevas generaciones de diseñadores, según la cantante Tina Turner. «Es tan clásico que se ha convertido en un excéntrico». Y eso es algo que no tiene precio en el mundo de la moda.