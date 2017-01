El reto de una mujer con cáncer cerebral: correr 7 maratones en 7 días

A BethAnn Telford le diagnosticaron un cáncer cerebral en 2005, justo tres años después de empezar a correr maratones. Esta mujer de Washington de 47 años lleva 12 años luchando contra esta enfermedad que le provoca convulsiones y que le ha llevado a la pérdida de visión de uno de sus ojos.

Sin embargo, su espíritu de superación sigue intacto, por lo que ha decidido cumplir un reto increíble: correr 7 maratones en 7 días y en 7 lugares distintos del planeta, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

Cada mañana, Telford se levanta poco después de las tres de la madrugada para entrenar y así poder seguir corriendo maratones. Por el momento, esta valiente mujer ya ha recaudado 835.000 dólares que lleva donando a una fundación contra el cáncer cerebral, desde que se le diagnosticó su enfermedad. No obstante, Telford no se rinde y pretende llegar al millón de dólares.

“Desde que supe que no podía tener niños, he 'adoptado' a cientos de ellos y les he querido decir a ellos y a sus familias que hay esperanza”, afirmó en 'ABC News', donde también contó que el momento más difícil de su vida fue cuando tuvo que contar a sus padres que tenía un cáncer cerebral.

El reto que se propone incluye Madrid entre las ciudades en las que Telford tiene previsto correr una maratón. Empezará por la Antártida el próximo lunes, 23 de enero, y continuará en Punta Arenas (Chile), después en Miami, Marruecos, Madrid, Dubai y Sydney.