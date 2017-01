Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 22 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

En este momento podrías sentir deseos de tomar unas vacaciones. Puede que llegues a tener pensamientos sobre lugares lujosos. Podrías soñar con tomar sol en una playa tropical. O podrías desear tomarte una semana fuera de la oficina para disfrutar de unos días en tu casa. Fíjate si puedes acomodar las cosas para tomar un breve descanso. Quizás puedas tomarte un día por motivos personales para tratar de aclarar las ideas. Está bien recargar las pilas con algo de tiempo en privado.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy, por fin podrías sentir que tu suerte está cambiando. Últimamente quizás hayas estado librando una batalla en posición de desventaja. Quizás hayas tratado de recibir más reconocimiento en el trabajo, pero nada sucedía. Hoy podrías experimentar un cambio alentador. Tu jefe podría darte un aumento o una promoción. O quizás recibas clientes nuevos que se incorporarán a tu comisión.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Dada la configuración astral, hoy podrías sentir tu creatividad fluyendo. Podrías sentir alguna inspiración artística. Si te gusta escribir, dibujar, o hacer diseño gráfico, tu cabeza podría ser un remolino de interesantes ideas. Trata de captar estas visiones para no desperdiciarlas. Haz un poco de tiempo por la noche para trabajar en algún proyecto pequeño. Te sentirás bien si usas la imaginación y honras tu espíritu creativo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Confía más en tu lado femenino. No permitas que otros te hagan pensar que tenerlo significa que eres más débil que quienes son más masculinos. Hay una fuerza increíble en la sensibilidad y receptividad. Celebra tus reservas interiores y la perspectiva extraordinaria que tienes sobre cualquier tema. El aspecto en juego hoy te está ayudando a conectarte con tus emociones e instintos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hay quienes dicen que tu signo es de los que viven creando problemas, ¡y hoy quizás compruebes cuánta razón tienen! La actual configuración celestial produce una influencia que te empuja a imponerte. Si prestas atención a lo que el aspecto en juego te dice hoy, quizás dejes sorprendidos a varios a tu alrededor. Hay quienes dicen que te comportas demasiado seriamente. ¡Qué sorpresa están por llevarse!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy es probable que los temas románticos y las relaciones transcurran más suavemente que en los últimos días. La tensión cede cuando cada uno reconoce su responsabilidad en la ecuación y cómo su energía impacta en la dinámica del grupo. Los planos celestiales de hoy están ayudando a que la situación actual se desarrolle hacia el paso siguiente. Deja el pasado atrás y avanza hacia el objetivo que deseas alcanzar. ¡No lo pierdas de vista!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy tu sensibilidad es fuerte y descubrirás que tus sentimientos tienen un efecto profundo sobre las personas y situaciones a tu alrededor. Podría ser que tu preocupación por objetivos profesionales te haga más consciente del impacto que ese aspecto de tu vida tiene sobre tus emociones y bienestar. Los astros te están ayudando a suavizar las tensiones que pudieran estar flotando en el aire.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy podrías acercarte un poco más a alguien. La alineación de los astros de hoy te ayudará a saber más de alguien que forma parte de tu vida. Quizás tengas una reveladora conversación con una de tus amistades. Podría haber cosas de él o ella que ignoras. Demuestra tu apoyo a quien confía en ti. Es lindo que alguien te confíe sus verdaderos temores y deseos. Hoy podrías estar en condiciones de darle aliento.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Quizás últimamente haya habido cierta conmoción en tus relaciones con los demás. Hoy tendrás la oportunidad de comprobar cuánto han cambiado tus necesidades en esta parte de tu vida. Sin embargo, hoy podrías estar particularmente sensible. Quizás prefieras evitar encontrarte con esas personas que te resultan particularmente inquietantes, si no logras escaparte, no dudes en alejarte durante unos minutos si necesitas hacerlo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy es un buen día para escuchar consejos. A veces muestra mucha terquedad y tienes puntos de vista independientes. ¡Necesitas cultivar el arte de ser una persona más abierta! La alineación astral de hoy te está ayudando a ver cómo otras personas también pueden tener opiniones válidas. Escucha lo que tus colegas o amigos te dicen. Quizás su modo de ver las cosas te ayude a obtener una perspectiva más amplia.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Las personas con tu signo solar a menudo se podrían comportar de un modo algo extraño. Si bien por lo general son bastante austeras, a veces pueden transformarse en... bueno... gente divertida, para sorpresa de todos, en especial en días como el de hoy. La energía astral de hoy está que arde, asegúrate de tomar un poco de ella y aprovecharla al máximo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si estabas buscando una señal que te llevara de la mano y te indicara la vida en libertad, hoy podrías conseguir justo lo que necesitas. La posición de los planetas será tu guía a lo desconocido y a mundos nuevos y extraños con los que jamás ni siquiera has soñado. Y, por otro lado, si estabas esperando la aparición de una señal que te alentara a cambiar de departamento, empleo o hasta pareja, ¡este es el momento de hacerlo!

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.