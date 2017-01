Oferta de empleo para mujeres: 50 euros a la hora por limpiar desnuda

Si hace un par de días les comentábamos la peculiar oferta de trabajo en para ser ermitaño en Austria, ahora nos hacemos eco de una más curiosa todavía que se ha publicado en Reino Unido: una empresa de limpieza busca mujeres que deseen limpiar desnudas pagando 50 euros la hora.

Naturist Cleaners, la compañía que ofrece este empleo, señala que quieren contratar a mujeres "de todas las edades y apariencia física" para limpiar casa privadas llevando únicamente zapatillas y guantes.

'The Telegraph' recoge que los clientes on en su mayoría nudistas y tienen que cumplir la norma estricta de no tocar y la política de no hacer fotografías ni vídeos.

Según la agencia, los clientes son en su mayoría nudistas y tienen que cumplir la norma estricta de no tocar y la política de no hacer fotografías ni vídeos.

Laura Smith, propietaria de la empresa, explica que ofrecen tres servicios diferentes: con el cliente desnudo, con la limpiadora desnuda y con ambos desnudos. Añade Smith que la idea surgió cuando un nudista le preguntó si él podría estar desnudo mientras ella limpiaba. Y recuerda que es un servicio para la comunidad nudista y el negocio no tiene nada "sexual".