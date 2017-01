Un galés ve una bolsa de conguitos y cree que es una marca española racista

Un galés llamado Joao Morais se ha convertido en protagonista en las redes sociales en nuestro país después de que viniera España a visitar a su hermana, que se encuentra estudiando español en Avilés (Asturias).

Joao fue a comprar en un supermercado y se fijó en una bolsa de conguitos. La fotografió y colgó la imagen en Twitter con este comentario: " WTF, hay una extraña marca racista de chocolate en España llamada 'pequeños congoleños'".

Días más tarde el tuit se llenó de comentarios de españoles que, como explica él mismo a El Español, eran reacciones positivas.

Joao afirmo que "la mayoría de las reacciones han sido fantásticas. Me da mucha alegría que tanta gente lo esté leyendo y riéndose conmigo".

Wtf there's a weird racist chocolate in Spain called "Little Congans" pic.twitter.com/2dFLoy4Aq6