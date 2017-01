Descubren una proteína que podría tratar la pérdida de memoria

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han descubierto una proteína que permitiría tratar la pérdida de memoria en casos de demencia, informa la UAB. El estudio, dirigido por Carlos Saura, del Instituto de Neurociencias del centro universitario, y que es portada este mes en la revista científica Biological Psychiatry, ha consistido en descubrir un nuevo mecanismo molecular que regula la formación de la memoria asociativa en el hipocampo, una región cerebral que está afectada profundamente en etapas iniciales de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Así, los investigadores de la UAB han conseguido recuperar la función de una proteína, la CRTC1, que regula la memoria asociativa a través de la terapia génica, la cual permite restablecer las capacidades cognitivas en modelos animales de neurodegeneración y demencia. Para aumentar los niveles de CRTC1, los investigadores introdujeron, mediante un virus, copias del gen que codifica la proteína a un grupo de neuronas del hipocampo de ratones enfermos, tratados con terapia génica.

Posteriormente, estos ratones eran capaces de recordar una experiencia negativa que habían tenido anteriormente y se quedaban paralizados, mientras que los animales a los que no se les aplicaban copias del gen no recordaban la experiencia negativa. "La importancia de este descubrimiento es que permitiría tratar la pérdida de memoria incluso en etapas avanzadas de neurodegeneración, activando neuronas específicas del hipocampo que podrían recuperar su funcionalidad", ha explicado Saura.

En un estudio previo realizado por Ricardo Martínez Murillo de la UAB sobre el tratamiento de la pérdida de memoria sobre ratones, revelaron la molécula ASS234, compuesta por otras dos. Una de ellas es la donepezil, que se utiliza para tratar los déficits cognitivos del Alzheimer, y la segunda es un inhibridor de la enzima monoaminoozidasa tipo B, que se activa generando estrés oxidativo.

Magadalena Sastre y su equipo de investigadores desarrollaron otro método para prevenir el Alzheimer en estos animales. Lo hicieron mediante la inyección de un virus que permite transmitir el gen PGC1 al cerebro, según un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences.

En estudios previos, los investigadores habían encontrado que la CRTC1 se encontraba alterada en los cerebros de personas con enfermedad de Alzheimer, pero este estudio demuestra que esta alteración es presente también en otras enfermedades similares y que implica pérdida de memoria. "Estos resultados pueden tener aplicaciones traslacionales clínicas importantes ya que establecen este mecanismo como una nueva diana terapéutica para revertir la pérdida de memoria en casos de demencia", ha afirmado Saura.