La carta de una madre de un niño con autismo al resto de padres: "Estáis creando a los abusadores del futuro"

Facebook vuelve a ser escenario de una carta viral. La ha escrito la irlandesa Nicole Duggan, madre de un niño de 3 años con autismo. La misiva está dirigida al resto de padres, a los que advierte: "Estáis creando a los abusadores del futuro". En declaraciones al medio ABC News explica que solo está haciendo lo que el resto de padres de niños con autismo hacen: pedir aceptación.

Esta es la carta:

"Llevo un tiempo queriendo escribir esto y nunca me he atrevido, pero al final he decidido que era el momento y que 2017 es el año en el que podemos marcar la diferencia y tratar de quitarnos los miedos. Siempre veo que los padres tienen un problema. He estado en situaciones en las que los padres han apartado a los niños de Riley (su hijo) en parques, lo que es muy doloroso para mí. Al menos Riley no se da cuenta de eso.

Los niños nunca le tratan de manera diferente. La inocencia es adorable. A ellos les encanta jugar igual que a él, y es todo lo que les importa.

Mi niño es como el vuestro, le encanta bailar, recibir mimos, llora cuando se cae y adora a Mickey Mouse.

Las pequeñas cosas que nosotros aceptamos en nuestro día a día son las más difíciles para él. Luces, sonidos, olores o la apariencia de algo puede hacer que se desborde, lo que puede ser muy difícil de tratar para un adulto. Las 'cosas normales' como hacer la compra, jugar con niños o cortarse el pelo puede resultar inaguantable para él".