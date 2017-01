Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 20 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

¡Es momento de salir del camino que recorren todos! Si estás trabajando, quizás desees cambiar algunas cosas sobre tu forma de trabajar, o quizás desees reorganizar y cambiar las tareas que realizan quienes te rodean. Algo necesita cambiar si deseas seguir disfrutando de tu trabajo. Esto es lo que los planetas están tratando de decirte hoy. Te están alentando a que intentes cosas nuevas y te abras a técnicas nuevas que te harán ganar eficiencia.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy te aguardan encuentros inesperados. Las energías en juego quizás hagan que te encuentres con ciertas personas que estén deseosas de ayudarte a revisar tus ideas sobre la decencia y solidaridad humana. Te enseñarán una lección fundamental: Si te tomas ciertas libertades con otras personas, y si de todos modos te aprecian sin importar lo que hagas, ese es el tipo de personas con quienes puedes contar ante cualquier circunstancia.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy podrías sentir atracción a moverte hacia varias direcciones. Tu vida está atravesando por una profunda transformación y hoy podrían suceder varias cosas inesperadas. Quizás recibas oportunidades increíbles que podrían cambiarte la vida por completo; aunque no parezca tan bueno a simple vista, tal vez lo sea, así que mientras no pongas resistencia, mejor resultará.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El día de hoy tiene muchas sorpresas reservadas para tu generalmente tranquilo signo. La influencia de la alineación astral quizás te esté enviando un mensaje muy sorprendente que hasta podría chocar con tus principios: si sientes enojo y sientas ganas de dar un puñetazo, ¡dalo! Quienes te rodean no solamente te comprenderán, sino que descubrirán en ti una persona más natural. Sorprendente, ¿no es cierto?

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Últimamente quizás no hayas podido descansar demasiado ya que ha habido algo que te ha hecho cambiar cosas muy importantes en tu vida. De hecho, la configuración astral de hoy indica que, si no realizas estos cambios, podrías perder tu sentido de la seguridad. Hoy los planetas te ayudarán a que no le temas a nada. Finalmente quizás logres concebir qué tanto ha evolucionado tu vida recientemente.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El aire hoy está afectado negativamente por las influencias planetarias. Hoy habrá mucha tensión que no permite que te protejas de esas pequeñas agresiones de todos los días. Hoy quizás te sientas extremadamente sensible y susceptible. ¿Tienes pensado seguir las reglas? ¿O te saldrás de ellas y manifestarás tu enojo ante los demás? Este tipo de dudas quizás resulten una carga demasiado pesada para ti hoy.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Quizás tengas algunas preguntas fundamentales en mente, pero necesitas un gran caudal de paz interior para poder enfrentarlas. Con la combinación de energías astrales de hoy, los planetas quizás estén sugiriendo que retrocedas un paso en la vida para recuperar energía. Hoy quienes te rodean quizás estén demasiado alterados. Y la verdad es que hoy no es momento propicio para acompañarlos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si las cosas han cambiado significativamente en el trabajo, quizás esta noche traigas a casa algunas de esas preguntas sin resolver. Si ese es el caso, podría provocar bastante tensión en tu vida familiar que afectará el tiempo que dedicas a tus seres queridos. La influencia planetaria de hoy es un factor de gran desestabilización. Pero aun así, es un buen momento para hallar el modo de dejar el trabajo en la oficina.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Con la alineación planetaria de hoy, quizás sientas que los demás están tratando de provocarte. Te comportas impulsivamente y debes tener cuidado de no explotar ante estas provocaciones. Es buen momento para darte cuenta de que tu lado "pionero" e innovador también tiene sus desventajas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy de verdad te encuentras en tu elemento. La configuración celestial actual trae una energía mucho más osada que antes. ¿Qué piensas que podría suceder hoy si actuaras bajo esta influencia? Quizás hagas cosas que nunca antes te habías animado a hacer por miedo a lo desconocido. A veces, el tomar riesgos trae muy buenas recompensas; permítete un poco de excentricidad por una vez en tu vida.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy tendrás mucho que hacer en la oficina. La alineación planetaria en juego te da hoy una increíble motivación y energía. Sin embargo, debes pensar en hacer algo de ejercicio cuando las cosas se ponen tensas. Todo parecerá transcurrir con tanta prisa que para el final de la tarde lo único que desearás es descansar. Pero no podrás, debes seguir, tendrás tiempo de descansar cuando el trabajo esté terminado.

