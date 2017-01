¿Es bueno comer nieve?

Muchos han tenido la tentación de echarse un puñado de nieve a la boca cuando se encuentran ante (o sobre) ella. Pero, ¿es conveniente y saludable hacerlo? Depende del contexto y el lugar en el que estemos.

Si la nieve está en plena montaña, acumulada a los lados de un sendero, los nutricionistas no ponen ningún obstáculo para ingerirla. Claro está, siempre que sea virgen y no haya sido contaminada por el paso de animales o humanos previamente. Y es que, en este punto, son más peligrosos los contaminantes que absorbe la nieve mientras que se forma que los propios del aire que nosotros mismos respiramos. El hecho de que en estos términos no sea prohibitivo comerla no implica que debamos de abusar de ella, ya que existen muchas bacterias que podrían provocarnos ciertas infecciones.

Para los esquiadores hay incluso menos restricciones a la hora de poder saborearla, sobre todo si han estado en marcha los cañones que generan nieve artificial. ¿Por qué? Es simple: estas máquinas añaden al agua bombeada un agente concreto que facilita a las moléculas de agua tomar la forma adecuada para formar un cristal de hielo, que es biodegradable e inocuo. En resumen, la nieve artificial, pese a su proceso mecánico de elaboración, se compone únicamente de agua y aire. Eso sí, se permite probarla, nunca construir una comida en base a ella.

El supuesto más restrictivo se da cuando el individuo está sufriendo condiciones atmosféricas adversas en la alta montaña. En este caso, si se opta por comer nieve porque no hay alimentos a mano y se cree que servirá como método de hidratación se estaría cometiendo un grave error. Los efectos serían los contrarios, ya que aumentaría de golpe la temperatura corporal, pudiendo provocar incluso quemaduras en la boca y los labios, que al infectarse impedirían comer otros productos y líquidos.

En estas situaciones es mejor recurrir al hielo ya que contiene una mayor proporción de agua y no tanto de aire. Si lo único que tenemos a mano es la nieve, habría que derretirla teniendo en cuenta que la que más agua creará será siempre la más que compacta y la que se encuentre a más profundidad. Claro está que si no se dispone de elementos básicos para fundirla habrá que recurrir a otros más precarios, como es el hecho de llenar de nieve la cantimplora o recipiente y calentarla metiéndola entre dos capas de ropa para calentarla con nuestro propio cuerpo teniendo presente que nunca podemos entrar en contacto con ella.