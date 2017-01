Un grupo de ciclistas gallegos se baja de la bici para ayudar a parir a una vaca

Curiosa historia la que tuvo lugar en A Coruña. Un grupo de ciclistas del BTT Club Caimanes de Betanzos estaba haciendo una ruta en mountain bike y terminaron asistiendo el parto de una vaca.

Según informa La Voz de Galicia, en mitad de la ruta se encontraron con una vaca que intentaba parir pero el veterinario no llegaba. Al pararse, uno de los ciclistas, Jose Faraldo ”Fari”, se quitó el maillot, la camiseta y el casco, se lavó las manos con agua y jabón y se puso a sacar el ternero, que venía mal porque solo asomaba la cabeza y una pata.

Así lo explicó él mismo al citado medio: ”No era la primera vez que me pasaba algo así, en mi casa teníamos vacas y a veces había que asistirlas. Ví que el ternero venía mal, tenía la cabeza fuera pero muy hinchada, congestionada, y solo una pata fuera. Lo primero que pensé fue ayudar. Traté de introducirlo de nuevo dentro del útero y encajarlo en la posición de parto, y lo logré, lo saqué con las dos patas de delante y la cabeza en medio. La madre ya se cayó al suelo exhausta del esfuerzo. El ternero al principio no se movía, estaba aturdido pero después ya se movió. Esta mañana he ido a ver qué tal estaba y bueno, está fantástico, no se le reconoce. Cuando las cosas salen bien, es un orgullo”.