¿Es posible llorar con media cara y reír con la otra?

Licenciarse (es un decir) en la disciplina del Kathakali requiere de un severo régimen de internado en algo así como un centro de alto rendimiento físico y espiritual. Durante seis años -eso en el mejor de los casos-, los aspirantes se someten a un agotador programa de formación y entrenamiento de yoga, meditación, masaje, música, canto, baile, maquillaje y distintas técnicas de expresión corporal, facial y ocular. Deben depurar el control muscular de su cara hasta el virtuosismo para ser capaces de exteriorizar a la vez emociones contrapuestas con la frente y el mentón, e incluso reír con la mitad de la cara mientras lloran con la otra.

Esta modalidad de teatro vernácula del estado de Kerala, al sur de la India, se sirve de un complejo lenguaje gestual para contar las historias de dos grandes epopeyas hindúes: el Ramayama y el Mahabharata. Un cantante se encarga de relatar la trama y un par de percusionistas, de atronar sus tambores con cadencias hipnóticas. Entretanto, los artistas emplean de forma simultánea los mudras -un código de signos con las manos- para narrar la acción, y las muecas faciales y los movimientos oculares para comunicar emociones y estados de ánimo. Lo hacen transformados en seres mitológicos mediante un intrincado y laborioso maquillaje. El resultado es tan bizarro como magnético.

Algunos de los elementos de este espectáculo remiten a rituales y danzas hindúes de hace casi dos milenios. Sin embargo, esta forma de arte no cristalizó como tal hasta hace cuatrocientos años, cuando el rajá de Kottarakkara -un pequeño principado al sur de Kerala- popularizó los textos sagrados al traducirlos del sánscrito al malabar, el román paladino de ese estado indio. Una vez descodificados para el pueblo llano, no tardaron en teatralizarse y extenderse por todo el estado. Hubo un tiempo lejano en que no había marajá en Kerala que no tuviera su propia compañía de Kathakali. La colonización británica con su rodillo occidental se encargó de ahogar su esplendor hasta prácticamente provocar su extinción. Desde hace veintiséis años, la exótica ciudad de Kochi sopla aquellas cenizas a través de una humilde pero prestigiosa escuela de artes tradicionales. Allí se forman una quincena de artistas vocacionales y allí se representa cada día una de esas fascinantes obras.

Una hora antes de cada función, los actores -todos hombres, este es un arte masculino, incluso cuando se interpreta un rol femenino- salen al escenario en 'dhoti', una pieza de tela que anudan a la cintura. Están descalzos. El pecho desnudo. La cara lavada. Sentados en el suelo, frente al público, comienzan el asombroso proceso de maquillaje. Su cosmética, minerales naturales que al contacto con el aceite de coco sangran colores de una extraordinaria viveza. El verde distingue a dioses, héroes, nobles, reyes y seres virtuosos; el rojo, a los villanos; el negro, a «los habitantes de mundos inferiores»; el amarillo-rosado, a las mujeres.

Semillas en los ojos

La parsimoniosa labor de orfebrería que supone cada caracterización culmina, en el caso del protagonista principal, con la ayuda de un asistente para incorporarle el 'chutti'. Se trata de un borde hecho en papel y tela con el que le cubre el mentón para enmarcarle el rostro. Lo hace a base de una pasta de arroz y jugo de lima que funciona como adherente. «En los orígenes de este arte no existía la luz eléctrica y a menudo las representaciones tenían lugar en los templos, después del atardecer. Sólo había velas y esta era la forma de realzar las caras para que fueran vistas por todo el público», cuenta Shubha Chaudhuri, actor y director del Kerala Kathakali Center.

Alimentar el histrionismo fantástico y hacerlo bien visible es lo que busca también la diminuta semilla que los artistas se introducen dentro de cada ojo para enrojecerlos sin que esa irritación, aseguran, les cause ningún malestar; las largas uñas metálicas con las que cubren las suyas propias; la desmesura de sus majestuosos ornamentos y su recargado vestuario. Una parafernalia fantástica para enfrentar el bien y el mal, la vieja esencia del ser humano.