Daliyah, la niña de sólo 4 años que ya ha leído 1.000 libros

Los especialistas aconsejan fomentar la lectura entre los más pequeños. Los padres de una joven como Daliyah así lo hicieron con ella y sus hermanos, pero no se imaginaban que con tan sólo cuatro años conseguirían que su hija hubiese llegado al millar de libros. Su madre asegura que cuando estaba embarazada de ella leía a sus retoños y ahí empezó el afán de la pequeña por la lectura.

Con apenas 18 meses, la niña ya reconocía palabras de los libros que su madre leía. En declaraciones al ‘The Washington Post’, la progenitora aseguró que con menos de dos años Daliyah “quería leer ya por su cuenta”. “Cuantas más palabras aprendía, más quería leer”, manifestó. Con 2 años y 11 meses ya se había leído el primer libro por su cuenta.

Daliyah ha devorado más de 1000 libros y cientos de textos universitarios. La decimocuarta bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, Carla Hayden, la recibió el pasado miércoles en la Biblioteca del Congreso permitiéndole ser bibliotecaria por un día. Caminó por los pasillos y se sentó en reuniones ejecutivas como cualquier encargado de alto perfil.

La propia Hayden se encargó de dar luz a esta historia a través de su cuenta oficial en Twitter. La pequeña Daliyah es capaz de leer libros de sus hermanos de 10 y 12 años de forma independiente. Asegura que su escritor favorito es Mo Willems y que le atrae el mundo de los dinosaurios.

It was fun to have 4-year-old Daliyah Marie Arana of Gainesville, GA as "Librarian For The Day." She's already read more than a 1,000 books. pic.twitter.com/MQfwlUrakO