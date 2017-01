Pablo Ráez: «El jueves me dieron una noticia dura»

Pablo Raéz sigue luchando contra el cáncer, de hecho el marbellí se sometió hace poco a unas pruebas médicas tras el trasplante de médula ósea al que fue sometido el pasado mes de noviembre. Un trasplante que desafortunadamente no está proporcionando los resultados que se esperaban.

El marbellí hizo uso de sus redes sociales el pasado sábado para comunicar a sus seguidores una “noticia dura”, tal y como él mismo escribía, ya que al parecer, el resultado de las pruebas médicas no es el esperado, “El pasado jueves me dieron una noticia dura pero que me tomé con una sonrisa, y es que el porcentaje de células del donante y el mío son iguales prácticamente, mala noticia ya que a estas alturas del trasplante debería haber un porcentaje más alto de las células del donante. Una vez contado, deciros que el jueves cuando me dieron esta noticia estaba algo sin saber qué pensar, cómo tomármelo, cómo reaccionar...Incluso le dije a mi médico con una sonrisa que en el momento en que sepan que ya no queda más que hacer, decídmelo para no pisar más el hospital y disfrutar de verdad de lo que me queda”, escribía.

No obstante a pesar de este revés, el joven se muestra con ánimo y ha querido lanzar un mensaje de fuerza para todas las personas que se encuentran en su situación, “Después estuve pensando y recordé tantos momentos que me ha dado la vida, lo bonita que es la vida de verdad, es preciosa y la muerte, más aún, ya que es misteriosa. Estoy tan agradecido a todo en esta vida que no sabría por dónde empezar. Si para mi cada día es un regalo, para ti también. Lo más bonito y hermoso que existe es la vida misma, ayudemos a que haya más donantes, siendo solidarios. Puedes donar sangre plaquetas, médula... es satisfactorio, ayudas a los demás, es saldo espiritual. Gracias vida por estos 20 años tan maravillosos que me has dado y los que me queden por vivir. Te lo agradezco y me siento muy afortunado. Esto no es una despedida, es una manera de ver la vida y de saborear cada momento sin preocuparme en lo material o efímero. Animo a todo el que lo esté pasando mal, te animo a que des lo máximo de ti, que siempre habrá luz en nuestro corazón y luchando con coraje”, expresaba.

Pablo Raéz ya explicó que estaba experimentando un rechazo EICH, que sin embargo “no es tan grave como lo ponen”, aseguraba en la publicación, “no significa que todo haya llegado al final, significa que la medula está luchando por agarrar bien a mi cuerpo, todo entra dentro de lo normal. Es duro, complicado y difícil pero no más que todo lo que llevo hasta ahora . Saldré de este EICH, por supuesto. Este EICH provoca una reacción en mi piel, complicada, pero de todo se sale”, añadía.

Ahora el joven será sometido a un nuevo tratamiento, “Me van a dar quimio hipometilante (con la que no se cae el pelo y me administraré durante meses en principio) que se administra ambulatoriamente y me bajarán los inmunosupresores para dejar de suprimir esta medula nueva”, relataba.