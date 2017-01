La menor de 'Las Campos' carga contra Terelu y Mª Teresa

Telecinco parece haber encontrado una mina de oro con la familia ‘Campos’, María Teresa es líder en su franja con ‘Qué Tiempo Tan Feliz’, Terelu da grandes momentos como colaboradora en ‘Sálvame’ y ahora se ha convertido en concursante especial de la quinta edición de ‘Gran Hermano VIP’ y por si esto fuera poco, la cadena emite actualmente la segunda temporada del docureality, ‘Las Campos’, que como si se tratara de un capítulo de ‘Las Kardashians’, no deja a nadie indiferente.

Precisamente, el último capítulo de ‘Las Campos’ ha proporcionado grandes minutos de televisión a una de las integrantes del clan más famoso de la farándula, con permiso de ‘Los Pantoja’. Este ‘momentazo’ fue protagonizado por Carmen Borrego, la hija menor de María Teresa y hermana de Terelu, que tras un comentario de su hermana no aguantó más y estalló en contra de toda la familia, “No se puede decir nada, todo tiene que ser como ellas digan. Ya estoy hasta el c..., me cabrea muchísimo. Me siento siamesa de Terelu y no puedo más”, expresaba.

Afortunadamente unas horas después, Borrego partió junto a su hermana Terelu hacia Málaga y allí, además de recordar su infancia y adolescencia juntas, consiguieron hacer las paces.