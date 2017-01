«Hay padres que gastan el paro en comprar un móvil al hijo: yo les quitaba la ayuda»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me cuenta a una amiga maestra que buena parte de sus alumnos han vuelto de las vacaciones de Navidad con un teléfono móvil nuevo (por supuesto, con conexión a Internet). Y varios de ellos no han aprobado nada. Pero lo importante no es que se esfuercen para mejorar, lo verdaderamente importante es que no se queden atrás en materia de nuevas tecnologías. No vaya a pensar alguien que la economía familiar no está para móviles.

