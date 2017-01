Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 14 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Aunque podrías sentirte impaciente por comprometerte con tus responsabilidades, puede que por otra parte tengas ganas de dejarlo todo. Este podría ser un momento en el que prefieras hacer tus cosas antes que ocuparte de asuntos de negocios o tareas frecuentes. La clave está en administrar tu tiempo y tener días para salir y divertirte. La Luna Llena del 12 de enero podría funcionar mejor para ti si te das tiempo para un masaje u otro tratamiento de salud.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

El cosmos sugiere que no hay nada a que temer si se trata de entrar a territorios desconocidos. Sin embargo, como una persona a la que le gusta lo seguro y disfruta los placeres de la comodidad del hogar y la rutina estable, la situación actual podría parecerte desconcertante. Al mismo tiempo, podrían emocionarte las posibilidades que la misma te presenta. Con el objetivo fijo en expandir tus horizontes, los acontecimientos podrían conspirar para llevarte hacia una nueva dirección. Sin embargo, no tienes por qué apurarte. Está bien ir sin prisa.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Aunque podrías disfrutar la libertad de coquetear con quien quieras, puede que el cosmos tenga otros planes para ti. Con la situación actual revelando un énfasis bien marcado en un sector más intenso de tu carta astral, deberías enfrentarte a los problemas que tengan una gran carga emocional. Y si bien sería más fácil hacer cualquier otra cosa en vez de afrontarlos, una vez que lo hagas, podrías notar que la ansiedad y la tensión reprimida comienzan a distenderse. Pero hazlo con calma.Cáncer

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Con la Luna Llena desenvolviéndose en tu signo esta semana, las emociones podrían tener una mayor influencia que la lógica en tus decisiones. Además, podrías sentir que otra persona está manejando los hilos y controlando aspectos de tu vida que preferirías manejar por tu cuenta. Sin embargo, la fase de Luna Llena puede ser un momento donde reacciones exageradamente. Cuando confrontes a esta persona, te convendrá hacerlo de forma medida y razonable. Espera a que los sentimientos más intensos se calmen un poco.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Aunque te gustaría dejar tus responsabilidades a un lado y tomarte tiempo de descanso, puede que todavía no sea posible. Sin embargo, esto no es razón para que dejes de soñar. Con un agradable vínculo entre el expansivo Júpiter y el inquieto Urano, podrías evaluar la posibilidad de tomarte unas vacaciones que te ofrezcan un cambio de panorama. Puede que insistas en que no tienes tiempo, pero si delegas tus tareas a otra persona, podrías darte cuenta de que eres capaz de hacerlo después de todo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si un proyecto creativo ha sufrido demoras últimamente, el avance de Mercurio puede comenzar a marcar la diferencia. Y si tienes responsabilidades en tu hogar que demandan tu tiempo y energía, una alineación positiva sugiere que ya podrías haber encontrado la solución. Esta es una buena noticia para ti, especialmente si te comprometes a transformar una idea en un éxito total. De hecho, podría sentirse como un peso que es gradualmente levantado de tus hombros.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Puedes tener distintas opiniones con otra persona sobre cómo resolver una situación familiar al comienzo de la semana. Pero con Mercurio retomando su movimiento de avance, debería ser más fácil hablar al respecto en un tono más racional y productivo. Sin embargo, la Luna Llena puede despertar emociones y situaciones dramáticas, por lo que es posible que haya alguna reacción exagerada de alguna de las partes o de ambas. Espera a que tus sentimientos se apacigüen. Será más fácil llegar a un término medio si lo haces.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Los planes que dabas por inamovibles podrían cambiar. Sin embargo, esto es algo que te agradaría. Si debes encargarte de tus responsabilidades, puede que tengas ganas de rebelarte y hacer lo que quieras. Y con la Luna Llena alentándote a salir de tu zona de confort, conservar el statu quo podría ser la opción más aburrida. Sin embargo, te convendría ponerte a trabajar en serio y encargarte de estos asuntos de una vez por todas. Tendrás tiempo para divertirte una vez que los hayas terminado.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Concentrarte en tu hogar y familia puede ser el momento para distanciarte de tu vida diaria y disfrutar de los momentos con quienes más amas. Si bien podrías tener grandes planes a la vista, deberías aprovechar esta oportunidad para cuidarte y tratarte bien. Parece que esta es tu oportunidad para relajarte, disfrutar un masaje o un día de spa y tratarte bien en general. Los proyectos que debes finalizar seguirán ahí una vez que hayas podido recargar tu energía.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Con la Luna Llena complicando los acontecimientos y posiblemente generando drama, las emociones pueden intensificarse. Sin embargo, esto podría permitir que descargues un poco de tensión. Una vez que todos hayan dicho lo que tenían que decir y las cosas se hayan calmado, podrías darte cuenta de que puedes encontrar una solución armoniosa que deje a todos contentos.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tus instintos pueden motivarte para que tomes las decisiones correctas. Con un posible choque entre lo que sientes y lo que piensas al comienzo de la semana, puede que sientas que tienes dos caminos distintos frente a ti. Súmale un revuelo de emociones causado por la Luna Llena y podría parecerte casi imposible saber cuáles serán tus próximos pasos. Si esperas a que todo se calme y se tranquilice, podrías llegar a escuchar la voz de tu intuición de manera fuerte y clara.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Deberías sentirte en tu elemento con Venus y Marte en tu signo aumentando tu vitalidad y elevando tu confianza. Y con tu vida social todavía muy activa, podrías ser el centro de atención en cualquier evento, ya que tu carisma brilla más de lo normal. No derroches tu dinero si sales en los próximos días, ya que, al sentirte bien, podrías fácilmente gastar más dinero del que puedes permitirte, especialmente después de una época festiva costosa.

