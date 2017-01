Una niña de 12 años se ahorca en directo en Facebook y la Policía no logra borrar el vídeo

El pasado 30 de diciembre fue el último 30 de diciembre que vivió Katelyn Nicole, una niña de apenas 12 años de edad que decidió suicidarse y además contarlo en directo a través de su perfil en Facebook. La menor se grabó durante más de media hora en directo mientras se ahorcaba en un jardín.

Las imágenes, de una realidad y crudeza extrema, han llamado la atención de la Policía porque no consigue borrarlas de la red debido a que no paran de difundirse. Lo cual sucede a pesar de que la propia red social Facebook borró prácticamente de inmediato el vídeo de su plataforma. Pero alguien fue más rápido y consiguió una copia que no ha parado de compartirse.

La viralidad del vídeo es tal que la Policía duda de si podrá llegar a borrarlo ya que se han multiplicado los puntos desde los que se obtiene. La niña, que había decidido suicidarse, lo hizo porque según ella días antes había sufrido abusos sexuales por parte de un miembro de su familia.

Dicha confesión unida a la viralidad del vídeo han hecho que la red también se haya vuelto solidaria reclamando justicia para la menor y que se esclarezca quien pudo estar detrás de la supuesta agresión.