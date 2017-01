Un hombre compra 1.000 ejemplares de un periódico para ocultar su detención

Joseph Talbot, un hombre de 43 años, fue detenido en el condado de Wayne (Nueva York) por la policía estatal por conducir bajo los efectos del alcohol. Un hecho que el acusado quiso ocultar a sus familiares, vecinos y amigos, comprando cerca de 1.000 ejemplares de un periódico del estado de Nueva York, en el que se publicó la noticia.

Talbot no tuvo en cuenta que, en los tiempos que corren, las noticias no sólo se leen en los periódicos en papel. Las redes sociales y las ediciones digitales también difundieron el suceso, convirtiendo en absurdo el intento del acusado de ocultar su delito. Según afirma Ron Holdraker, propietario del diario Times of Wayne County, el periódico consiguió la ficha policial del detenido y con ella ilustraron la noticia en la edición de ese día, pero la imagen también se subió a la edición digital del diario.

Sin embargo, el hombre intentó por todos los medios ocultar su error, gastándose unos 1.100 euros en cerca de 1.000 ejemplares del Times of Wayne County. Para ello, recorrió los quioscos de medio condado de Wayne. Finalmente, la familia Talbot se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales.