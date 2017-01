Comprobar Lotería del Niño 2017: lista y premios

¿Aún no sabes si has sido agraciado con uno de los premios de la Lotería del Niño? Ya puedes comprobar el sorteo para conocer, de una forma rápida y accesible,. si has recibido algún premio. La manera de hacerlo no es otra que introducir el número que deseas conocer en este buscador y ver si tienes algún número entre los elegidos. Recordamos que la mayor parte de los premios fueron a parar a Valencia, pero aún así hubo algunas terminaciones muy repartidas por todo el panorama nacional.

Si quieres, consulta la lista de premios completa para que no se te pase absolutamente nada de lo que ocurrió el pasado 6 de enero en el sorteo más 'millonario' de principios de 2017.

El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' que se celebrará el próximo 6 de enero, al haber salido en un total de 21 ocasiones, según datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Asimismo, según muestran los datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones.

En el ránking de las terminaciones más afortunadas aparecen a continuación el número 4, que ha salido en once ocasiones, seguido de los números 5 y 6 (ambos con diez apariciones), el 1 y el 2 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces.

Habitualmente los compradores esperan a los días previos al sorteo de 'El Niño' para adquirir sus décimos, pero también se suele observar un pequeño repunte de compras a partir del 22 de diciembre, día de la celebración del Sorteo de Navidad. Sin embargo, a partir del 2 de enero se concentran de forma ascendente el mayor número de compras de Lotería de 'El Niño', llegando a duplicarse respecto al día anterior.

Con ‘el Niño’ se pone punto final a las fiestas de Navidad. Es el primer gran sorteo del año y por ello existen muchas esperanzas depositadas en el mismo. Un momento único que coincide con la celebración del Día de Reyes. Sus Majestades hicieron su trabajo durante esta pasada noche y ahora es el momento de disfrutar de estos últimos días.

El Gordo de Navidad nunca había acabado en 13

El pasado 22 de diciembre tuvo lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad en el que, por primera vez en la historia, el Gordo terminó en 13. El número 66.513 se hizo esperar ya que hasta las 12 de la mañana no fue cuando Nicol Valenzuela y Lorena Stefan cantaron el número agraciado con 400.000 euros a la serie.

El Gordo se vendió íntegramente en Madrid, concretamente, en la administración situada en el Paseo de la Esperanza, número 4. Sus dueños, Agustín y María José, se hicieron con el negocio hace tan sólo cuatro meses y han llevado la alegría a muchos vecinos del barrio.

También se hicieron con diez series del número terminado en 13 una administración de lotería familiar en el barrio del Raval en Barcelona que al ver cómo la central no les asignaba ningún número terminado en 13 decidieron comprarle cien décimos a Agustín Ramos, el lotero del Paseo de la Esperanza de Madrid.

Su dueña, Monserrat Malagelada, ha repartido 40 millones de euros entre clientes fijos y "algunos de paso, personas mayores o amas de casa que me pedían la terminación", explica Montserrat quien asegura que ya ha quedado con Agustín para conocerse.

Es la primera vez que reparte un premio por la Lotería de Navidad aunque señala que sus padres, antiguos dueños de la Administración, vendieron en el año 1973 un segundo premio de la Lotería de El Niño.