Pasó sus últimos meses de vida buscando una familia de acogida para su hijo

Nick Rose ha conseguido su objetivo. Desde que le diagnosticaron un cáncer terminal con sólo 40 años su obsesión fue encontrar una familia para su hijo de cuatro años. Y lo ha hecho.

La madre les abandonó a los dos al poco de nacer Logan, y su padre no quería que le faltara de nada cuando él no estuviera. Pese a sufrir unos dolores tremendos antes de su muerte, Nick no cesó en su propósito. Además, sus amigos se volcaron con él.

El pasado martes, Nick murió. Y sus amigos lo recuerdan así al Daily Mail: "Logan no se enteró de nada. En casa, todo eran bromas. Hasta el final Nick trató de mantenerse fuerte para su hijo durante el mayor tiempo posible. Era un gran hombre".