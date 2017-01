35 cursos gratuitos universitarios 'online' que empiezan en 2017

Apuntarse a un gimnasio, aprender un idioma o ponerse al día en algún campo son algunos de los propósitos típicos que todo el mundo se hace con la llegada del año nuevo. Esta es una selección de 35 cursos gratuitos que arrancan este 2017 y que te ayudarán a cumplir la ambición de aprender algo nuevo en este año que empieza.

¿Qué oposiciones de Educación se convocan en 2017 para Infantil, Primaria y Secundaria en España?

Todos los cursos seleccionados son online y gratuitos, aunque alguno de ellos ofrece la posibilidad de obtener un certificado a cambio de una tasa, y son impartidos por universidades de prestigio dentro y fuera de las fronteras de España, entre las que se encuentra Harvard, Columbia o Stanford.

En cuanto a la temática, la recopilación incluye una amplia variedad: desde un curso sobre la nueva política global impartido por el exsecretario general de la OTAN y exalto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, hasta talleres para aprender a diseñar videojuegos, aprender cómo escribir canciones, negociar mejor o, incluso, acercarse a los rudimientos del idioma chino. Teniendo en cuenta que se trata de enseñanzas online abundan los cursos de temática tecnológica, pero también hay espacio para las humanidades, con talleres sobre egiptología, la grecia clásica o las distintas variaciones de la lengua española.

-Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades, ESADE Business and Law School (Impartido por Javier Solana)

-Creando Apps. Aprende a programar aplicaciones móviles., Universitas Telefónica

-Entender la memoria: Explicando la psicología de la memoria a través de las películas, Universidad Wesleyana

-Introducción al diseño de videojuegos, Universitas Telefónica

-Egiptología, Universitat Autònoma de Barcelona

- El arte de la negociación, University of California, Irvine

-Desentrañar el firmamento – Introducción a la Astronomía, Universidad de Murcia

-Creación de empresa como opción de vida, Universidad CES

-El oficio de político, Universidad de Salamanca

-Robótica, Universidad Nacional Autónoma de México

-Tesoros de la Física y sus Descubridores I, Universidad de los Andes

-Finanzas para No Financieros (2ª edición), UPF Barcelona School of Managment

-Songwriting: Writing the Lyrics, Berklee

-Corrección, estilo y variaciones de la lengua española, Universitat Autònoma de Barcelona

-Mitos clásicos y mundo actual, Universidad Carlos III de Madrid

-The Ancient Greek Hero in 24 Hours, Universidad de Harvard

-El terrorismo y el contraterrorismo: comparación de la teoría con la práctica, Universiteit Leiden

-Machine Learning, Universidad de Columbia The Mediterranean, a Space of Exchange, Universidad de Barcelona

-Introducción a las redes sociales. Sus objetivos y métricas, Tecnológico de Monterrey

-Knowledge Management and Big Data in Business, Universidad Politécnica de Hong Kong

-Introduction to the Music Business, Berklee College of Music

-La Web Semántica: Herramientas para la publicación y extracción efectiva de información en la Web, Pontificia Universidad Católica de Chile

-Realidad Aumentada y Transformaciones en la Sociedad, Universidad de Santiago de Chile

-Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science, Universidad de Harvard

-International Human Rights Law, Université catholique de Louvain

-The Extremes of Life: Microbes and Their Diversity, Kyoto University

-Fundamentals of Immunology: Death by Friendly Fire, Rice University

-Communicating Strategically, Purdue University

-The Entrepreneurial Mindset, Babson College

-Google ADWords, Universidad Austral

-Aprendizaje Automático, Stanford University

-Negociar con Éxito: Estrategias y Aptitudes Esenciales, Universidad de Míchigan

-Chino para Principiantes, Universidad de Pekin

-Gestión Empresarial Exitosa para Pymes, Pontificia Universidad Católica de Chile

-El Surgimiento del Medio Oriente Moderno - Parte I, Tel Aviv University