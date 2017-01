El asteroide que 'rozó' la Tierra hace unos días regresará este mismo año

El programa de seguimiento de objetos celestes próximos a la Tierra, que forma parte del Lunar and Planetary Laboratory, detectó el apsado 7 de enero un asteroide que fue nombrado '2017 AG13'.

En torno a unas 48 horas más tarde de su detección, dicho meteorito, de entre 13 y 32 metros de diámetro (el tamaño de dos camiones trailer), 'rozó' la Tierra, pasando a la mitad de la distancia que separa nuestro planeta de la Luna.

En concreto, el pasado 9 de enero, este cuerpo celeste pasó a 192.000 kilómetros de nuestro planeta, una distancia que puede parecer muy grande pero que, según los científicos, está a apenas unas centésimas de grados de ser la suficiente para ser atraído a la superficie de la Tierra.

Cabe destacar que el bólido '2017 AG13' volverá a pasar muy cerca de la Tierra el próximo 28 de diciembre, debido a que su órbita le hará regresar al mismo punto en el que casi coincide con nuestro planeta.

We caught newly discovered asteroid 2017 AG13 as it made an extremely close approach to Earth this morning. It was closer than the Moon! pic.twitter.com/uKjWzGXmMA