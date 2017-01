Apuestas que parecen fáciles pero no lo son

Cada día, entre 30.000 y 100.000 españoles dedican una hora a apostar a algún deporte. A unos les vale con trasladar el 1X2 de las quinielas de toda la vida al mundo virtual, otros eligen entre los caballos como si estuvieran en Ascot con el periódico doblado bajo el brazo, hay quien trasnocha para ver si la NBA le sonríe y luego hay un buen número que confía su dinero a las combinaciones más peregrinas que uno se pueda imaginar. Desde el número de veces que el balón pegará en el poste hasta si Wayne Rooney le propinará un puntapié en la entrepierna a un contrincante.

Pero no todo es tan simpático. Las apuestas deportivas se han convertido en un poderoso negocio que en 2015 movió en España 4.100 millones de euros. La tendencia siguió al alza en 2016 y solo en los nueve primeros meses superó los 3.700 millones, con lo que se esperaba cerrar el ejercicio por encima de los 5.000 millones de euros.

juego presencial Salas que lo tienen todo para incitar a apostar Las empresas españolas están haciendo un gran esfuerzo por multiplicar su presencia en las ciudades. Solo la compañía Codere, líder del sector junto a Sportium, cuenta con casi 1.800 puntos para apostar. Allí el jugador encuentra todo tipo de facilidades: comodidad, grandes pantallas, consumiciones muy económicas y terminales con pantallas táctiles y muy intuitivas. Paradójicamente, en una sala de juego con diferentes opciones para apostar, las máquinas dedicadas al deporte son las que dan menor rentabilidad, en torno a un 5% del ingreso bruto. Todavía quedan comunidades autónomas en las que no están autorizadas y cada región tiene homologadas unas máquinas concretas.

Un dineral que sale de los españoles, de ciudadanos que buscan un premio en el deporte. Este es un tipo de apuesta que se diferencia de otras más convencionales por varios motivos. Uno de ellos, de peso, que el que mete un dinero a un resultado o a un número de goles piensa que tiene un conocimiento que avala ese pronóstico, mientras que en la ruleta o el bingo uno se deja caer en los brazos del azar.

El sector ha descubierto un filón. Las apuestas deportivas han dejado de ser un detalle exótico de las calles de Londres para florecer por toda España. Ya no hay ciudad que no cuente con un buen número de casas de juego, aunque dentro de una sala sean las máquinas menos rentables. El gran motor no es presencial sino desde la soltura que da el anonimato de un móvil o un ordenador.

Las empresas no escatiman. Entre julio, agosto y septiembre se gastaron 28 millones de euros en promoción, en bonos para enganchar al cliente. Han desembolsado un 13% más que el trimestre pasado y, ni más ni menos, un 130% más que en el mismo tramo del año pasado. Las dos principales casas de apuestas en España, Codere y Sportium, te regalan un bono de 200 euros si inicias tu cuenta con idéntica inversión. Doscientos euros gratis. Un cebo suculento.

Las cifras se dispararon a partir de enero de 2015, cuando se abrió la puerta para apostar en vivo. Esta modalidad, que permite ir jugándose el dinero a medida que avanza un partido o un evento deportivo, ha superado claramente a la opción clásica de pronosticar un resultado final.

Si los guarismos engordan a tal velocidad es porque, al mismo ritmo, va aumentando el número de adictos que se zambullen entre las 50.000 combinaciones que cada día ofrecen las casas de apuestas. Hay dos millones de usuarios registrados en plataformas digitales, de los que un tercio, cerca de 675.000, son jugadores asiduos. Es decir, un 2% del tramo de población española entre los 18 y los 75 años apuesta habitualmente.

Juegos online El juego ‘on line’ supera con claridad al presencial en España. El perfil del usuario es el de un varón de 35 años, de clase media, que apuesta una vez a la semana. La cuantía del dinero jugado se multiplicó cuando se aprobó en España la apuesta en vivo. A partir de enero de 2015 se disparó hasta alcanzar el 71% de la cuota de mercado. En el tercer trimestre de 2016 se acentuó esta tendencia y tres de cada cuatro euros apostados fueron en directo. El móvil juega ahí un papel fundamental, pues permite intervenir desde cualquier parte en cualquier momento. Atendiendo al imparable número de salas que se están abriendo, se prevé que mengüe la diferencia en 2017.

Eso es un problema. Hay una estadística no oficial que asegura que en el deporte, el 90% de los apostantes acaba perdiendo con el tiempo, el 5% se queda igual y solo otro 5% gana con cierta regularidad. Una rápida –y poco rigurosa– regla de tres permitiría deducir una cifra inquietante: 1,8 millones de españoles pierde con asiduidad en las apuestas deportivas.

La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), que agrupa a 23 asociaciones provinciales, se muestra escandalizada con un problema al que nadie le mete mano. El Gobierno parece encantado con una actividad cuyas ganancias se integran en la base general en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y están sometidas a unas retenciones que oscilan entre el 19 y el 47%. Las casas de apuestas tienen monitorizados los datos del apostante y al acabar el año rinden cuentas a la Agencia Tributaria. Ningún representante de la Dirección General de la Ordenación del Juego quiso atender a este periódico para detallar el alcance de estos ingresos.

Publicidad agresiva

Juan Lamas es el secretario técnico del Fejar, donde han detectado que las tragaperras, «el rey de los juegos adictivos», han sido destronadas por las apuestas deportivas ‘on line’ o presenciales. «Desde la legalización del juego por internet en 2012 se ha producido una avalancha de publicidad que antes estaba prohibida en una actividad que logra una gran penetración entre aquellos que están en la adolescencia o la primera juventud», alerta.

Una publicidad agresiva que invade el deporte en vivo o por televisión, patrocinando equipos o bombardeando –antes, durante y después– cada partido. En 2008 el Real Madrid estaba patrocinado por una filial de Siemens que quebró durante la temporada. Cuando el equipo ganó la Liga, con la publicidad de la empresa hundida, se retiró al vestuario y cuando volvió a salir para iniciar la fiesta de celebración, lo hizo con una nueva camiseta en la que ya se anunciaba su nuevo patrocinador: Bwin.

El juego en España La primera sala se inauguró en 2008 Codere y Sportium son las dos principales casas de apuestas que operan en España. La primera fue pionera al abrir una sala de juego en Madrid el 16 de abril de 2008. En 2014 superó los 1.700 puntos de venta en España y Latinoamérica. 4.100 millones de euros movieron las apuestas deportivas en España en 2015, según la Dirección General de la Ordenación del Juego. 2 millones de jugadores están registrados en plataformas digitales en España. Un tercio juega asiduamente. 8.000 casas de apuestas deportivas hay en el mundo. Muchas están en paraísos fiscales o lugares con un bajo nivel impositivo para esta actividad. Los ídolos de los jóvenes son el reclamo Las grandes empresas contratan como imagen a Cristiano, Nadal o Neymar, los ídolos deportivos en los que se mira la juventud.

Lamas detalla el peligro de las apuestas deportivas «por su casuística de anonimato y disponibilidad durante las 24 horas del día, con la posibilidad de hacer pequeñas aportaciones y un plazo mínimo entre la apuesta y el desenlace». Y lamenta que las administraciones miren interesadamente hacia otro lado. «A continuación aparecen las casas de apuestas por la presión de las comunidades autonómas para recaudar impuestos directos. Entonces las salas se asientan en todas las ciudades con sus pantallas gigantes, los refrescos más baratos y creando un ambiente de socialización para jóvenes y adolescentes. El juego siempre ha sido la gallina de los huevos de oro. ¿Dónde más se permite vender la Lotería Nacional como una invitación a soñar, sacando sus anuncios en el telediario como si fueran de utilidad pública?».

Esa situación, advierte Lamas, convierte a España «en el tercer o cuarto país de mundo en cuanto a cantidad jugada por habitante, solo por detrás de Estados Unidos, Filipinas y Macao». Fejar recoge a las víctimas de este tinglado. Su número de atención e información para ludópatas (900 200 225) recibe cinco mil llamadas al año. El 83% de ellos son hombres y un 5% menores de edad, adolescentes con menos de 18 años y atrapados ya por este vicio. El 36% no han cumplido los 25 y el 69%, los 35.

Otra salida para los adictos es inscribirse en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, una base de datos estatal para evitar jugar de manera presencial o por internet. La cifra de ludópatas que se refugian en esta lista ha crecido en 4.000 personas en tres años y ya totaliza a 35.000 jugadores sin remedio, individuos que admiten padecer una enfermedad, como los que no pueden dar la espalda a la cocaína. Tres de cada cuatro son hombres.

Unos pocos sacan tajada de este negocio multimillonario. Son los expertos, a los que en el mundillo, en su jerga, se les conoce como ‘tipsters’, que apuestan y dan consejos, algunos de manera profesional. España también los tiene y se llaman @ApuestasdeTenis, @SecretPicks, @Schusterpicks, @Montpe_Premium... Los ‘premium’ tienen su cartera de clientes y les avala su ‘yield’, la rentabilidad que obtiene el que pronostica por cada cien euros. De manera que un ‘tipster’ con un ‘yield’ del 9% es alguien que de cada cien euros gana 109. Su negocio consiste en cobrar por un paquete de pronósticos y se han convertido en una opción tan válida como un fondo de inversión.

Profesionales del juego

Uno de los más reputados es @ElMaillotVerde, el nombre de la cuenta de Twitter de Koldo Sastre, un joven de 24 años que se gana la vida holgadamente con las apuestas deportivas y sus cotizados augurios sobre ciclismo. «Lo hacía por afición y al acabar la carrera (estudió Ciencias de la Información) me puse ya con un grupo y ofrecí un servicio premium por el que mis clientes me pagan cada mes. Yo les digo a qué apostar. Siempre en pequeñas cantidades, un 2% de su cuenta y si veo algo muy seguro, un 5% como máximo».

Su tarifa es de 50 euros al mes por cliente. Ya va por los 135, así que el resultado es cristalino: 6.750 euros al mes, más lo que él gana por su cuenta. Sastre se apresura a matizar que no es tan fácil. «La empresa se queda un 10% y a eso hay que sumarle mi cuota de autónomos, con lo que se acaba quedando en la mitad». Y un problema añadido, las casas de apuestas acaban vetando al cliente que les cuesta demasiado. «Si tú ganas 500 euros tres meses seguidos, al cuarto te cierran la cuenta».

Pero, como buenos profesionales, saben cómo rentabilizar sus inversiones, diversificando entre diferentes empresas y aprovechando una cierta ambigüedad legal. «La ley no dice nada sobre los apostadores, pero no puedes ganar cinco mil euros cada mes y no declararlo. Yo tengo que hacer mi declaración trimestral del IVA. Para las apuestas hay una tabla en función de tus ingresos».

Koldo Sastre entró en el negocio siendo un chaval. Despegó nada más cumplir los 18 años y se puso en serio a los 19. Se leyó todos los artículos que encontró, estudió los mercados y empezó a trabajar con las probabilidades. No es una cuestión al azar. A los 21 ya tenía su cuenta premium. Y de ahí, a ganar cantidades de cinco cifras cada año.

Sus apuestas no son desmesuradas. Alguna hay de mil euros, pero lo normal es que apueste con 150 o 200 euros. @ElMaillotVerde vale lo que vale su ‘yield’ y el suyo, en 2015, fue de un 13%, que no está nada mal. Aunque los más valiosos son los que llevan muchos años de beneficios. Sastre recuerda que ellos son una excepción. «Solo un 5% de los que apostamos ganamos regularmente».

El deporte se ha convertido en uno de los grandes negocios del siglo XXI. Y detrás del dinero siempre se esconde la trampa. Los Juegos Olímpicos no dejan de perder credibilidad y, con ello, atención por culpa del dopaje, que no es sino un atajo para hacerse con el dinero. Y más recientemente el mundo de las apuestas amenaza con manchar algunas disciplinas. El deporte supone el 2% del PIB mundial, una cifra que alimenta los peligros que lo amenazan.

Las apuestas deportivas no cesan de crecer. Y las empresas quieren más. El primer trimestre aumentaron un 12% la inversión en publicidad, como Codere, patrocinador del Real Madrid, que cotiza en Bolsa, donde sus acciones subieron como la espuma tras el anuncio de un nuevo Eurovegas. Un negocio imparable.