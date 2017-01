El mensaje en la cuenta de un restaurante que incendia la Red

Una nota en la cuenta de un restaurante ha incendiado las redes sociales. El mensaje lo encontró a joven Kelly, que lleva varios años trabajando en el restaurante Anita's New Mexico, en Virginia, Estados Unidos.

Al parecer, durante su visita, una pareja a la que Kelly sirvió de cenar decidió que la joven no se merecía una propina, y escribió lo siguiente en la cuenta: "Buen trabajo. No damos propina a negros".

De acuerdo con las declaraciones de Kelly a NBC Washington, la joven entró en shock al ver la nota, y necesitó el apoyo de su jefe para terminar la jornada laboral, después del grave insulto.

Más tarde, Kelly decidió compartir la imagen en redes sociales a través de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, que se encarga de denunciar este tipo de casos.

"Puedo mantener mi cabeza bien alta, unas palabras de odio no me pueden detener, hay que perdonar, olvidar y seguir adelante", afirmó Kelly, quien asegura que esta desagradable nota no le dejará atrás en su trabajo.