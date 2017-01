Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 11 de enero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Con la combinación de energías producto de la configuración celestial de hoy, quizás pienses en cómo usas tu capacidad en la vida. Al igual que cada uno de nosotros, tienes dones que no usas en todo su potencial. Tener un don es contar con la capacidad apropiada para enfrentar cierto tipo de situaciones, y no tiene nada que ver con tu estatus social o el dinero que ganas. ¿A quién le importa qué opina la sociedad sobre ti?

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Necesitarás armarte de paciencia para enfrentarte a los desafíos del día. Quizás debas ponerte al día con varios proyectos en la oficina, o bien terminar el trabajo de otro que no hace las cosas del mismo modo que tú. La configuración de los planetas indica que no deberías pensar demasiado en las consecuencias de lo que estás haciendo el día de hoy. Es un buen consejo si deseas terminar el trabajo antes de que el día llegue a su fin.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es posible que tu Signo Solar inspire una gran pasión en ti por la vida en años o siglos pasados. Sin embargo ¡la influencia de la alineación planetaria de hoy no quiere saber nada de eso! Los planetas hoy te empujan hacia el futuro. ¿Realmente estarías perdiendo mucho si decidieras seguirlos?

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Con la energía astral en juego, hoy quizás sientas la necesidad de renunciar a algo en la vida. Quizás lo que necesitas dejar de lado es el reflejo permanente de desear comprender qué sucede a tu alrededor, algo que tu Signo Solar inspira en ti. Estamos constantemente rodeados de grandes cantidades de cosas que no podemos comprender. Debes aceptarlo porque de hecho no tienes otra opción.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Quizás la gente te diga que parece que has cambiado últimamente. Sin embargo, las influencias astrales del día realzarán tu fuerte deseo de cambio y el modo en que te relacionas con tu pareja y personas más cercanas. Más es posible que tengas relaciones más intensas y sólidas porque te gustaría darle a la vida una dirección y objetivos serios.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy, tu Signo Solar está posicionado para alentarte a decidir qué rumbo tomará tu vida. No se trata de tus objetivos, sino del camino que recorres para alcanzarlos. Es también tu Signo Solar el que te da esas cosas que te hacen una persona única. La configuración celestial de hoy te está invitando a desprenderte de tu antigua piel para siempre. Hay otra persona dentro de ti esperando nacer, ¡no luches contra ello!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Decididamente no necesitas perder todo lo que tienes para obligarte a echarle la mano a todos tus recursos. Algunas personas sí lo hacen. Necesitan destruir para poder volver a construir y comenzar todo de nuevo. Así es como se descubren ciertas cualidades cuya existencia desconocían. Pero el aspecto en juego hoy está tratando de decirte que no necesitas destruir para reconstruir. Ya cuentas con todas las herramientas necesarias para ello.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Con la combinación de energías producto de la configuración celestial de hoy, quizás sientas ganas y entusiasmo a tomar algunas clases, o retomar los estudios, o te apasiones por algo que siempre deseaste aprender o estudiar. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. ¡Puedes introducir un gran cambio en tu vida sin importar lo que algunos digan!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy quizás no sea uno de esos días emocionantes, pero será bastante productivo. La alineación planetaria te está empujando a enfrentar algunos temas difíciles en el trabajo o escuela. Quizás debas tomar algunos riesgos y confrontar a otras personas, algo que nunca es fácil para ti. En este momento necesitas armarte de todo el coraje posible. Más no olvides que eres una persona sensible...

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Por lo general te comportas tranquila y plácidamente. Pero hasta alguien como tú quizás sienta molestia hoy. Las energías celestiales del día indican que otras personas podrían estar intentando apurarte y eso es algo que no toleras. Quienes te rodean deberían tener mucho cuidado contigo hoy, porque si bien no sueles enojarte, cuando lo haces puedes llegar a perder el control. Es probable que desees evitar llegar a una situación así.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy debes cuidarte de la tensión que se respira. No es nada serio, pero no obtendrás de modo inmediato lo que deseas de los demás, ¡y vaya que sueles ser bastante impaciente! Si te mantienes inflexible hasta lograr lo que deseas, hoy quizás malgastes buena parte de tu energía. Quizás haya llegado el momento de cambiar de táctica. ¡Intenta pedir las cosas de otro modo!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy quizás te entrenes para saber vivir en el mundo. Quizás leas algún libro de sociología o un artículo que resuma el estado de nuestra sociedad. Es posible que notes que muchos de tus contemporáneos no logran identificarse con los tipos de empleos tradicionales que están disponibles para ellos. ¿Y qué hay de ti? ¿Sientes satisfacción con tu empleo? La configuración celestial del día de hoy quizás te lleve a hacerte esta pregunta.

